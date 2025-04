Al Bano "olografico" protagonista a Bari per la Giornata Nazionale del Made in Italy grazie alla tecnologia Predict

BARI - Un'intervista decisamente futuristica ha animato la seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy a Bari. L'avatar di Al Bano Carrisi è stato protagonista di un dialogo olografico grazie al supporto tecnologico di Predict S.p.A., PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare.

In occasione della due giorni (14 e 15 aprile) dedicata all'eccellenza italiana, ospitata dalla Fiera del Levante e organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Predict si è ritagliata un ruolo di primo piano. L'azienda, specializzata nella diagnostica in vivo attraverso la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nella breath analysis e nel digital healthcare, ha animato un panel sull'Intelligenza Artificiale e ha offerto al pubblico interviste in 3D realizzate con il suo palco olografico Optip Stage.

Questa innovativa tecnologia è in grado di fondere il mondo reale e quello virtuale in un unico spazio, proiettando ologrammi interattivi di persone, oggetti e immagini, anche a grande distanza. Le sue caratteristiche lo rendono uno strumento versatile per eventi di entertainment, culturali, scientifici e formativi, rivolti a un vasto pubblico.

Nella giornata di ieri, 14 aprile, durante la tavola rotonda “Innovazioni Digitali: Avatar e Ologrammi per la Comunicazione del Futuro”, alla presenza degli studenti dell’Istituto Tecnico Statale V.V. Lenoci di Bari, Predict ha illustrato le proprie soluzioni all'avanguardia nel campo degli avatar e degli ologrammi.

A seguire, l'azienda ha offerto una dimostrazione pratica delle potenzialità di Optip Stage realizzando diverse interviste tramite ologrammi ad aziende pugliesi selezionate dal MIMIT come rappresentanti dell'eccellenza del territorio. Tra queste, ha spiccato l'intervista all'avatar di Al Bano Carrisi, che ha ripercorso le quattro stagioni della sua vita e raccontato la nascita e l’evoluzione delle storiche Tenute Albano Carrisi, un'azienda agricola dedita alla produzione di vini di alta qualità a km 0 e con un forte orientamento alla sostenibilità. È stata intervistata tramite ologramma anche ApuliaKundi Srl, PMI innovativa del gruppo Andriani S.p.A. specializzata nella ricerca e produzione di microalghe.

Nella giornata odierna, 15 aprile, Predict terrà una nuova presentazione dedicata ad avatar e ologrammi e condurrà un'ulteriore intervista con Optip Stage all’Azienda Agricola F.lli Lapietra.

Angelo Aurelio Gigante, Amministratore Delegato e Presidente di Predict, ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo felici di prendere attivamente parte alle Giornata Nazionale del Made in Italy a Bari come testimoni di innovazione sul territorio pugliese. In questi anni abbiamo ampliato e consolidato le nostre competenze tecnologiche, sviluppando prodotti e soluzioni di avanguardia per la diagnostica in ambito healthcare, dall’analisi del respiro con la nostra soluzione di punta Mistral all’assistenza negli ospedali con robot sociali e collaborativi, avviando trial clinici per lo screening oncologico precoce e non invasivo con diversi centri in tutti Italia. Il coinvolgimento del MIMIT nella tre giornate dedicate all’ingegno italiano a Bari è di sprono a migliorare sempre più la nostra creatività e capacità innovativa”.

Gli eventi della Giornata Nazionale del Made in Italy a Bari, nati per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, promuovendo il valore e la qualità dei prodotti dell'ingegno, sono organizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) – Bari Open Innovation Hub e Casa del Made in Italy Bari, con il supporto di Predict S.p.A ed Eneri, in collaborazione con Comune di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università LUM, Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) ed exprivia.

Tag: Bari, Made in Italy, Predict S.p.A., avatar, ologramma, Al Bano Carrisi, Fiera del Levante, MIMIT, Intelligenza Artificiale, Optip Stage, Tenute Albano Carrisi, ApuliaKundi Srl, Azienda Agricola F.lli Lapietra, innovazione, tecnologia, Puglia.