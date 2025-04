Bari, il Sindaco incontra la comunità georgiana

BARI - Prosegue il percorso di ascolto delle comunità straniere presenti in città voluto dal sindaco. Dopo l'incontro con la comunità indiana, ieri il sindaco ha ricevuto a Palazzo di Città i rappresentanti della comunità georgiana, una delle più numerose a Bari. Durante l'incontro sono emerse richieste legate alla disponibilità di spazi per attività culturali e di socializzazione, come la danza, molto sentita nella tradizione georgiana, e di luoghi in cui svolgere incontri domenicali dedicati alla conoscenza della lingua e della cultura d’origine tra i più giovani.

“Un incontro positivo - ha dichiarato il sindaco - che conferma la volontà di rendere il Palazzo, sempre più, casa di tutte e tutti, in una città che vuole essere accogliente e vitale”.