3bmeteo: “Anticipo d’estate sul ponte del 1° maggio”

– Dopo settimane di instabilità atmosferica, sull’Italia si prepara un vero e proprioin vista del. A confermarlo sono gli esperti di, che segnalano l’arrivo di un, pronto a regalare giornate soleggiate e temperature in netto aumento.

«Sta per concludersi la lunga fase instabile che ha caratterizzato questa primavera turbolenta – spiega il meteorologo Edoardo Ferrara –. Nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà ad abbracciare gran parte dello Stivale, garantendo condizioni perlopiù assolate. Soltanto nella giornata di martedì sarà possibile qualche rovescio o temporale pomeridiano su Alpi, Appennino e versante tirrenico, ma da mercoledì prevarrà la stabilità».

Temperature oltre la media: picchi fino a 30°C

Secondo Ferrara, il ponte del 1° maggio avrà temperature tipiche di giugno, con massime ben oltre le medie stagionali:

«Giovedì 1° maggio si potranno toccare i 27-28°C nelle aree interne, specie in Pianura Padana e lungo il versante tirrenico. Tra venerdì 2 e sabato 3 maggio, i termometri potrebbero addirittura salire fino a 29-30°C, in particolare su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. I settori costieri saranno leggermente più freschi per effetto delle brezze marine e delle temperature del mare ancora basse».

Ritorno dell’instabilità da domenica 4 maggio

L’anticipo d’estate potrebbe però avere vita breve:

«Domenica 4 maggio – concludono da 3bmeteo – si prospetta un cedimento dell’alta pressione, con ritorno di rovesci e temporali sparsi al Nord, soprattutto in area alpina, e localmente anche sulle pianure e nelle aree interne del Centro. Questo potrebbe essere l’inizio di una nuova fase meteorologica più instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature nei giorni successivi».

Il consiglio per chi vuole approfittare del ponte: godersi il sole e il caldo anomalo prima del ritorno delle piogge.