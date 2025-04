Bari, incendio al ristorante "Kiki Fish & Poké" in piazza Umberto I

BARI - Momenti di paura questa mattina nel quartierea Bari, dove un incendio ha coinvolto il ristorantein, a pochi passi dalla stazione centrale.

L'incendio, scoppiato nel vano cucina, ha rapidamente riempito di fumo il locale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Stando alle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un atto doloso.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

A segnalare il fumo è stata una passante intorno alle 8:30 del mattino, allertata dal forte odore nell'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento della Fiera del Levante, che hanno rapidamente domato il principio d’incendio, evitando conseguenze peggiori.

L'incendio è avvenuto in un momento di forte passaggio di pendolari, studenti e lavoratori, ma l'orario mattutino ha evitato una situazione ancora più grave.

Il locale resterà chiuso per lavori di ripristino

Il ristorante resterà chiuso fino al completamento dei lavori necessari per rimettere in funzione la cucina. I tempi di riapertura non sono ancora certi, ma potrebbero volerci almeno 24 ore o più.

Ancora da quantificare i danni, ma l'episodio richiama alla memoria un caso simile avvenuto due mesi fa in viale Unità d'Italia, quando un incendio si era sviluppato nel ristorante Sushi Lin a causa di una padella di olio bollente mal riposta.