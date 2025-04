Bari, istituita la pedonalizzazione sperimentale di via Garibaldi a Torre a Mare

BARI - È stata istituita, con apposita ordinanza, la pedonalizzazione di via Garibaldi a Torre a Mare, nel territorio del Municipio I. Si tratta di una strada senza uscita, della larghezza di circa 4,50 metri, cui si accede da via Leopardi. Allo stato attuale via Garibaldi viene utilizzata esclusivamente dai residenti e dagli avventori dell’unica attività commerciale esistente.Pertanto, su iniziativa dei consiglieri municipali Ventrella e Iusco che un anno fa hanno presentato la proposta di pedonalizzazione della strada, approvata dal Consiglio del Municipio I, sarà avviata una sperimentazione di sei mesi. Peraltro, una volta terminati i lavori di realizzazione del Parco per Tutti, via Garibaldi rappresenterà un importante punto di accesso alla nuova area verde del quartiere.L’ordinanza prescrive anche che tutti i veicoli che percorrono via Leopardi in corrispondenza dell’intersezione con via Garibaldi debbano obbligatoriamente proseguire diritto.In deroga al divieto di circolazione è consentita la circolazione dei veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie e dei veicoli diretti alle rimesse o alle aree laterali esistenti destinate a parcheggio (passi carrabili) su via Garibladi.