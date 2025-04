Presentata a Polignano a Mare la prima edizione di “Caroots”: il 5 e 6 aprile l’evento dedicato alla famosa carota locale colorata

Hanno preso parte alla conferenza stampa Francesca Tarantini (Presidente AIP), Antonella Benedetto (Membro Direttivo AIP), il giornalista enogastronomico Sandro Romano, il Sindaco Vito Carrieri e l'Assessore al Turismo Francesco Muciaccia, assente per una riunione di giunta l'assessore al turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane che comunque ha assicurato il suo supporto e presenza per l'inaugurazione del 5 aprile.



"Caroots" offrirà un programma ricco e variegato, con un mercato dedicato alla carota locale, mercatini di vinili e concerti gratuiti hanno spiegato gli organizzatori dell'Associazione Imprenditori di Polignano. L'evento, inoltre, gode della collaborazione dell'Associazione Albergatori, dell'UCP (Unione Commercianti Polignano), dell'Associazione Ristoratori di Polignano, di Confartigianato e del patrocinio di Puglia Promozione.



Il GAL Sud Est Barese, inoltre, continuano Francesca Tarantini e Antonella Benedetto, organizzerà il 5 aprile il convegno "La Carota di San Vito, un Presidio Slow Food che unisce territorio, cultura e cittadini", parte del piano informativo triennale del GAL. L'Istituto Professionale D. Modugno, il Presidio Slow Food "La Carota di Polignano" e l'Associazione Albergatori collaborano attivamente all'iniziativa. La Pro Loco curerà visite guidate durante i due giorni dell'evento.



Tra le iniziative presentate, spicca l'iniziativa di quattro rinomate gelaterie di Polignano che hanno prodotto in esclusiva un gelato al gusto di carota e sarà in distribuzione per la due giorni dell'evento testando i gusti dei visitatori per poi presentarlo, eventualmente come nuovo gusto per l'estate 2025.



Il sindaco di Polignano Vito Carrieri e il suo assessore al turismo Francesco Muciaccia, intervenuti all'incontro hanno ribadito il ruolo centrale della carota come ulteriore sviluppo non solo gastronomico ma soprattutto turistico visto che sta crescendo in maniera esponenziale un tipo di turismo rurale e gastronomico della città natale di Domenico Modugno.



La due giorni di eventi gode degli sponsor Sacrosanctum Gin, Acqua Orsini, Maringelli Beverage & Wine e Altevie.



Il programma:



⦁ 5 aprile: Taglio del nastro inaugurale (ore 10:00) e presentazione dell'evento con Sandro Romano (ore 11:00).

⦁ 6 aprile: "La carota di Polignano - Colori e Sapori. Incontro con il produttore" con Sandro Romano e l'azienda agricola "La Viola" (ore 18:00).



Per agevolare la partecipazione, saranno messe a disponibili navette gratuite dalla stazione di Polignano.

POLIGNANO A MARE - Si è tenuta questa mattina presso il ristorante Moonshine la conferenza stampa di presentazione di "Caroots", l'evento dedicato alla celebre carota di Polignano, in programma sabato 5 e domenica 6 aprile. L'iniziativa, promossa dall'AIP (Associazione Imprenditori di Polignano), si propone di valorizzare le radici agricole del territorio, con un focus particolare sulla Carota di San Vito, presidio Slow Food.