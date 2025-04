Bari, la solidarietà va in scena: "Siamo tutti figli di mamma" raccoglie fondi per l'Istituto Tumori

BARI - Un'ondata di solidarietà ha animato l'Auditorium della Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari ieri sera, mercoledì 16 aprile 2025, con l'evento benefico “Siamo tutti figli di mamma”. L'iniziativa, organizzata con passione dall'associazione Araba Fenice Aps, ha raccolto fondi preziosi a favore dell'Istituto Tumori di Bari.

La serata, condotta con brio da Cristina Maremonti e Annamaria Baccaro, ha trasformato la "comicità" di Dino Paradiso e le "parole e musica" di Giuliano Ciliberti in un concreto gesto di amore e speranza.

L'obiettivo primario dell'evento è stato duplice: sensibilizzare il pubblico sull'importanza cruciale della prevenzione e della ricerca nella lotta contro il cancro, e raccogliere fondi specificamente destinati all'acquisto di un ecografo per il reparto di Radiologia Senologica dell’Istituto Tumori di Bari, diretto dal dottor Daniele Laforgia.

La manifestazione ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori di Bari, Avv. Alessandro Delle Donne, e di illustri medici dello stesso Istituto, tra cui Gennario Cormio, Sergio Diotaiuti, Francesco Giotta e lo stesso Daniele La Forgia. L'evento ha rappresentato una preziosa occasione per unire la comunità, le istituzioni e le realtà locali in una battaglia comune contro una delle malattie più difficili del nostro tempo.

Durante la serata, il Dottor Giotta ha sottolineato l'importanza di una presa in carico globale del paziente oncologico: "Gestire proprio corpo dopo terapia, cardioncologia, follow up, il paziente viene preso a tutto tondo con follow up nella breast unit". Ha inoltre evidenziato come "il tumore della cervice uterina si può prevenire con il vaccino" e come "la prevenzione può salvare il 40% dei tumori".

Il Dottor Laforgia ha espresso la sua profonda gratitudine: "Ringrazio uno ad uno tutti coloro che sono presenti". Annamaria e Cristina Maremonti hanno spiegato come, chiedendo al dottore di cosa avesse bisogno per la sua unità operativa, sia emersa la necessità di un ecografo per la prevenzione di primo livello e per abbattere le liste d'attesa. Hanno riconosciuto l'impegno dell'Istituto in questo senso, affermando: "State facendo molto per abbattere le liste d’attesa, molte persone chiamate prima grazie a queste nuove risorse".

L'entusiasmo e la generosità del pubblico presente hanno reso la serata un successo, testimoniando la forte sensibilità della comunità barese nei confronti della lotta contro il cancro e il sostegno fondamentale all'Istituto Tumori.