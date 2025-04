Bari, ok progetto rotatoria San Paolo tra via Enrico Dalfino e l'ex strada provinciale 54

BARI - Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, la giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rotatoria tra via Enrico Dalfino e l’ex strada provinciale 54, nel quartiere San Paolo.Il progetto, dell’importo complessivo di 1.840.150 euro, intende riqualificare e auto regolamentare il traffico di transito nel tronco della strada provinciale, in corrispondenza del complesso residenziale del San Paolo e dei campi sportivi attualmente interdetti. La realizzazione di una rotatoria a raso e dei tronchi in ingresso e uscita dalla rotatoria medesima, riveste una particolare importanza visto il carico veicolare sulle aree oggetto dell’intervento. Attualmente la strada provinciale 54 è, infatti, costituita da carreggiata a doppia corsia per senso di marcia con spartitraffico centrale, mentre l’ingresso e l’uscita dal complesso residenziale e dai campi sportivi allo stato sono sospesi.Il progetto ha dunque le seguenti finalità:· fornire modalità di accesso al complesso residenziale e ai campi sportivi, oggi disconnessi dalla viabilità della strada provinciale 54;· assicurare la sicurezza dell’interconnessione che si viene a creare, mediante il rallentamento della velocità dei veicoli;· tutelare pedoni e ciclisti, e agevolare la loro mobilità tramite attraversamenti dedicati e isole direzionali che offrano rifugio e consentano l’attraversamento della strada in più tempi;· elevare la qualità e la fruibilità degli spazi, mediante la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale e implementando la pubblica illuminazione su tutta l’area di intervento.Nel progetto sono previsti, inoltre, il posizionamento di punti sicuri di attraversamento della mobilità debole, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di una pista ciclabile in rotatoria. Saranno realizzate opere di sistemazione a verde delle isole spartitraffico e della rotatoria, con la messa a dimora di nuove piante arboree ed essenze.“Si tratta di un intervento atteso da anni e particolarmente sentito, per porre fine all’isolamento che vivono i residenti del complesso residenziale a ridosso di quella che sarà la futura rotatoria – spiega l’assessore alla Cura del territorio -. È un impegno che ho preso negli scorsi mesi, quando sono stato invitato a partecipare al Consiglio del Municipio III, in cui sono stati presentati i lavori della Commissione speciale Nuova San Paolo problematiche e sviluppo, che si occupa delle opere incompiute della Nuova San Paolo. In quella occasione erano presenti molti cittadini, cui avevo assicurato che avremmo completato prima possibile la progettazione di questa rotatoria. Oggi abbiamo approvato una robusta progettazione: seguirà nelle prossime settimane il via libera al progetto esecutivo, e poi sono fiducioso che troveremo le risorse, attraverso gli accordi quadro delle manutenzioni, per procedere con i lavori senza attendere i tempi necessari per nuovi appalti. Con la delibera di oggi, confermiamo l’impegno dell’amministrazione comunale a migliorare la circolazione stradale in termini di sicurezza e accessibilità”.