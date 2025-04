Bari-Palermo: crocevia playoff al San Nicola

Ssc Bari fb





Ottenere i tre punti a spese del Palermo non sarà facile per il Bari, in considerazione del fatto che i rosanero, reduci dal 5-3 inflitto al Sassuolo al Barbera, sono rientrati in piena corsa per lo stesso obiettivo, grazie anche alla vena realizzativa di Pohjanpalo. L'attaccante finlandese, reduce dall'esperienza con il Venezia in Serie A, e accasatosi al Palermo nello scorso gennaio, alla luce della tripletta rifilata all'attuale capolista della cadetteria, sarà l'elemento sul quale la difesa del Bari dovrà prestare la massima attenzione.





Ma il Palermo di scena a Bari non dipenderà solo da Pohjanpalo, ma anche da altri attaccanti che rispondono ai nomi di Roberto Insigne e di Matteo Brunori, perchè capaci di saper fare la differenza in qualsiasi momento della partita. La conferma di questa ricchezza offensiva, sia pure implicitamente, è stata evidenziata anche dal tecnico biancorosso Moreno Longo alla vigilia dell'incontro che apre il 33esimo turno della Serie B 2024-2025.

- Dopo la trasferta di Catanzaro, il Bari riceve il Palermo nell'incontro in programma alle 20.30 di oggi al San Nicola. Il credito di 13 vittorie, contrassegnato da 4 sconfitte e da 6 pareggi, maturato nei precedenti confronti giocati in Serie B e nel capoluogo pugliese con i siciliani, non esonera il Bari dall'obbligo della vittoria per riagganciarsi al treno dei playoff.