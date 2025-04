Durante la sua breve presenza nella Basilica Vaticana, il Papa non ha indossato l'abito talare bianco, ma una maglia e un paio di pantaloni scuri avvolti da un poncho argentino. Questo abbigliamento, insolito per un Pontefice, sta facendo il giro della rete e con molta probabilità diventerà "virale" a partire da venerdì 11 aprile, giornata nella quale è previsto un aggiornamento sull'evoluzione della convalescenza di Papa Francesco.

NICOLA ZUCCARO - Papa Francesco sorprende ancora. Dopo l'uscita di domenica scorsa in occasione del Giubileo degli Ammalati, nella tarda mattinata di giovedì 10 aprile 2025il Pontefice è giunto in carrozzina nella Basilica di San Pietro dove, passando per la Porta della Preghiera, si è recato all'altare della Cattedra e infine alla tomba di San Pio X per pregare, come riferito ai Media Vaticani dal canonico di San Pietro Monsignor Di Palma.