Bari, sindaco Leccese scrive a Ministro Giorgetti per caso risparmiatori e azionisti ex BPDB

BARI - Come da impegni presi a seguito dell’incontro svoltosi lo scorso 29 marzo tra il sindaco di Bari Vito Leccese e numerosi piccoli azionisti della ex Banca popolare di Bari, che hanno visto annullarsi o ridursi significativamente il valore di propri investimenti, a causa delle note vicende, anche giudiziarie, che hanno travolto la banca, il sindaco ha inviato una nota ufficiale al ministro dell’Economia Giorgetti per rappresentare la richiesta di gran parte dei 70.000 soci ex BPB, di poter disporre, come avvenuto in altre situazioni simili, di una misura di ristoro.“Alla luce del comprensibile disagio che sta vivendo la comunità metropolitana, a cui gran parte dei piccoli soci appartiene. - si legge nella nota - Le sarei grato se potessimo incontrarci per rappresentarLe personalmente le ragioni di un intervento necessario da parte del Governo e Parlamento, anche perché si tratta di cittadini che hanno investito i risparmi di una vita non per fini speculativi ma previdenziali”.