Consiglio regionale: ok alla mozione sul consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia e sul contributo 630

BARI - Approvata a maggioranza la mozione relativa al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia e ai contributi di bonifica ex cod.630.La mozione impegna la Giunta Regionale, nelle more della definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, a disporre una puntuale verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica del Consorzio; a disporre, ove ritenuto necessario, l’esecuzione degli interventi pubblici di bonifica di competenza regionale. Di conseguenza la Giunta è chiamata a disporre la sospensione delle procedure relative agli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630, con annullamento delle procedure di esecuzione forzata e dei fermi amministrativi dei veicoli fino alla data dell'approvazione definitiva del Piano Generale di Bonifica e della ultimazione della verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica, nonché della esecuzione dei necessari interventi pubblici di bonifica. Il ripristino delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630 dovrà essere successivo alla definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica e ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica.La mozione parte dal presupposto che il contributo 630 è calcolato secondo il Piano di Classifica disciplinato dall’art. 13 della L.R. n. 4/2012 del 13 marzo 2012, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, indicati nell'art. 18, e stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi. Ne discende quindi che al contributo corrispondano la realizzazione delle opere necessarie e le manutenzioni attribuite al consorzio al In base alla legge. Pertanto, i proprietari degli immobili sono tenuti al pagamento dei contributi per spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica se ne traggono un beneficio diretto e specifico. Si rende pertanto necessario, indilazionabile ed urgente l'immediato monitoraggio e verifica dello stato di conservazione, manutenzione, efficienza ed idoneità delle opere consortili e procedere con estrema sollecitudine alla esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria e ordinarie e, ove richieste, alla realizzazione di nuove opere. Nelle more, si ritiene giusto e doveroso da parte del Consiglio Regionale dare mandato alla Giunta per la sospensione delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630.