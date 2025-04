Bari, successo al Parco Gargasole per il 'Picnic senza plastica'

BARI - Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la sesta edizione del “Picnic senza plastica” organizzata da Retake Bari al Parco Gargasole. Una “festa di comunità e natura”, una giornata all’insegna della condivisione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva, che ha visto protagoniste quasi 20 realtà associative del territorio e tantissimi cittadini accorsi per vivere insieme uno spazio pubblico rigenerato e pieno di vita.Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto passeggiare tra gli alberi piantati negli anni, visitare il “boschetto dei nonni e dei nipoti” e ammirare le aiuole nate grazie al lavoro quotidiano di cittadini volontari. Gesti piccoli, ma profondi, che testimoniano quanto amore e pazienza servano per costruire – e quanto sia importante difendere ciò che cresce con lentezza e dedizione.Molto più che un semplice evento, il “Picnic senza plastica” rappresenta infatti un vero e proprio rito collettivo per la città di Bari, che ha permesso di prendersi cura del verde urbano e di ritrovare la gioia dello stare insieme. Nel cuore di una città spesso frenetica, il Parco Gargasole continua a rappresentare un luogo di connessioni autentiche, relazioni sincere e scelte consapevoli.Il successo dell’evento dimostra quanto sia viva e attiva la rete sociale che anima il Parco Gargasole. Le associazioni presenti, molte delle quali impegnate anche durante l’emergenza Covid, hanno raccontato esperienze di solidarietà, resilienza e cura del territorio, mostrando come l’impegno civico sia il vero ossigeno della città.“Dal picnic arriva un messaggio forte: insieme, si può. Esserci concretamente, sviluppare le relazioni, per costruire un futuro sostenibile e umano, è fondamentale. Grazie, perciò, a tutte e tutti per la partecipazione calorosa, per i sorrisi condivisi e per l’energia che hanno reso questa giornata indimenticabile. Appuntamento ai prossimi eventi!”, dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.