All’Antico Vinaio apre a Bari: evento il 12 aprile con Tommaso Mazzanti

BARI - “Bari stiamo per arrivare”. La data adesso è ufficiale: sabato 12 aprile in via Sparano 137 aprirà il primo All’Antico Vinaio della Puglia. Taglio del nastro alle ore 11 con il fondatore Tommaso Mazzanti, che ha dato l’annuncio con un simpatico siparietto video. «Le cose importanti vanno portate a termine» conclude dopo aver detto al telefono alla moglie Clara e all’amico e socio Joe Bastianich che quel giorno sarà impegnato appunto a Bari.«Sono onorato e orgoglioso di aprire il mio primo negozio a Bari – dichiara Mazzanti - ed il primo store di AV in Puglia. È tantissimo che era in progetto la prima apertura in questa fantastica città, finalmente ora è realtà. AV Bari sarà un altro capitolo della nostra magnifica storia Italiana e la cosa che mi rende ancora più felice è che ci saranno altre collaboratrici/collaboratori che entreranno a far parte della nostra famiglia. L’obiettivo per il 2025 è sempre quello di arrivare a 1000 collaboratrici/collaboratori in tutto il mondo, e questa scalata parte proprio dalla meravigliosa Bari».Tommaso intanto sta ultimando l’ideazione delle due schiacciate dedicata alla città, dove saranno presenti senz’altro i sapori autentici del territorio.Questa apertura è la prima di un piano di espansione del marchio nel Sud Italia. All’Antico Vinaio si dimostra così sempre più azienda leader del food italiano con circa 40 negozi tra Italia, Stati Uniti e Emirati Arabi, quasi 600 collaboratori e un fatturato 2024 che si aggira sui 75 milioni di euro.