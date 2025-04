Bari tra crescita e decrescita: un confronto sulle prospettive della città

BARI - Domani, alle ore 10, presso l'hotel Oriente in corso Cavour 32, si terrà il primo dei convivi organizzati dal centro studi "Meraki", una realtà nata con l'obiettivo di promuovere la riflessione culturale e socio-politica. L'evento, intitolato "Bari tra crescita e decrescita - Prospettive per la Città", si propone di analizzare il momento storico che il capoluogo pugliese sta vivendo, valutando il suo sviluppo e le opportunità per il futuro.

I temi del dibattito

Durante l'incontro, i relatori cercheranno di rispondere a una serie di interrogativi fondamentali: Bari è una città in crescita o in decrescita? Quali sono le prospettive future? Quali proposte possono emergere dalla società civile, dall'amministrazione e dai professionisti dei diversi settori coinvolti?

I partecipanti

Al tavolo dei relatori interverranno:

Filippo Melchiorre , senatore e vicepresidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) di Palazzo Madama

Domenico Scaramuzzi , assessore alla Cura del Territorio del Comune di Bari

Federica Calabrese , archeologa e membro dello staff del Ministero della Cultura

Beniamino Campobasso , presidente di Confesercenti Bari

Augusto De Cillis , architetto e rappresentante del centro studi Meraki

Andrea Pisani , commercialista e membro del centro studi Meraki

Giuseppe D'Amato, esponente del centro studi Meraki

A moderare il dibattito sarà la giornalista Mary De Gennaro.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini, con l'obiettivo di delineare strategie e soluzioni per il futuro di Bari.