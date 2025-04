Barletta, la Federico II trionfa al Roma Open di Taekwondo

BARLETTA - Tante medaglie ma anche tante buone prestazioni per gli atleti della “Federico II” di Barletta al Roma Open 2025 di taekwondo. Le eccellenti prove nelle forme, con molte medaglie d’oro in diverse categorie, dai bambini agli adulti, vanno a confermare l’ottima preparazione tecnica degli atleti barlettani. Ottimi risultati anche nel combattimento, con diversi atleti sul podio, che dimostrano la grande determinazione e preparazione atletica. Prestazioni di alto livello anche nelle categorie giovanili, segno che il lavoro sul vivaio sta dando grandi frutti.«Il Roma Open 2025 ha confermato che il Team Federico II è una realtà di riferimento a livello nazionale – commenta il maestro Ruggiero Lanotte -. Gli atleti hanno dimostrato talento e dedizione, mentre i nostri arbitri hanno garantito professionalità e competenza, contribuendo al regolare svolgimento della gara. Il numero di primi posti evidenzia la competitività e il livello tecnico del team. Il podio ben distribuito in tutte le fasce d’età dimostra che il percorso di crescita degli atleti è solido e ben strutturato. La presenza di molti atleti nelle categorie avanzate (gradi più alti) è un ottimo segnale per il futuro della squadra. Ora, si torna in palestra per continuare a migliorare e puntare a nuovi traguardi».Il prossimo appuntamento è il campionato europeo di Tallin a fine aprile, dove parteciperanno alcuni atleti della Federico II: Francesco Manna, Davide Piazzolla, Gianmarco Areste, Antonio Guglielmi, Ruggero Dagnello. A seguire, dal 24-25 maggio, è in programma il campionato internazionale Barletta Challenge, mentre il 17 maggio il team barlettano parteciperà al Bosnia Open 2025.