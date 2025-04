Barletta, tragedia nelle campagne: trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne scomparso da quattro giorni

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di, il giovane parrucchiere di 26 anni scomparso da. Il suoè stato ritrovato nella giornata di oggi nelle campagne trae Barletta, dagli agenti della Polizia impegnati nelle operazioni di ricerca.

Francesco era uscito di casa lo scorso 25 aprile intorno alle 20:30, senza fare ritorno. Le ultime immagini che lo ritraevano in vita risalgono alla mezzanotte dello stesso giorno, quando le telecamere di videosorveglianza del barber shop dove lavorava insieme al padre lo hanno ripreso mentre entrava all’interno del locale.

Il ritrovamento del cadavere, in condizioni tali da rendere necessarie ulteriori indagini, ha aperto numerosi interrogativi. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della scientifica e il medico legale, per i primi rilievi e per accertare l'identità e le cause del decesso, che restano ancora da chiarire.

Al momento, le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi: dall’incidente al gesto estremo, fino al possibile coinvolgimento di terze persone. Si attendono ora gli esiti dell’autopsia e delle indagini tecnico-scientifiche per fare piena luce sull’accaduto.

Il dramma ha sconvolto la comunità di Barletta, dove Francesco era molto conosciuto e benvoluto. Sui social, in tanti nelle ultime ore avevano condiviso appelli per ritrovarlo, sperando in un epilogo diverso. Il suo mestiere di parrucchiere lo aveva reso una figura familiare per molti clienti e amici.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani. In queste ore gli investigatori stanno ascoltando familiari, amici e colleghi del giovane per ricostruire le ultime ore di vita e capire se Francesco potesse avere confidato a qualcuno un disagio o un pericolo imminente.

Il padre del ragazzo, sconvolto dalla notizia, ha chiesto rispetto e silenzio in questo momento di dolore.

La città ora si stringe attorno alla famiglia Diviesti, mentre l’intera comunità attende risposte su una morte ancora avvolta nel mistero.