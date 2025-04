Foggia senz’acqua il 28 e 29 aprile, Splendido: “Interrogazione urgente a Emiliano per chiarire le responsabilità”

Disagi in città a causa della totale assenza di approvvigionamento idrico in diversi quartieri di Foggia nei giorni, con centinaia di cittadini costretti a fronteggiarein alcune delle zone più popolate. A intervenire con fermezza è, consigliere regionale della Lega, nonché vice commissario regionale e commissario provinciale del partito, che ha presentato un’indirizzata al presidente della Regione Puglia,, e all’assessore competente.

“Numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno denunciato la totale mancanza d’acqua in ampie aree del centro cittadino e in quartieri periferici – dichiara Splendido – tra cui via Vittime Civili, Corso Roma, Zona Stadio, Parco San Felice, Vico Troiano, San Guglielmo, via Tamalio e zona San Ciro. Una situazione inaccettabile, che ha impedito lo svolgimento di attività essenziali quotidiane.”