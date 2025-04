Bitonto, si chiude il quarto evento del percorso partecipativo "Rigenerazioni in Comune": domani l’ultimo incontro a Mariotto

BITONTO - Lunedì 7 aprile si è tenuta presso la Sala degli Specchi di Palazzo Gentile la quarta tappa del processo partecipativo "Rigenerazioni in Comune", un percorso avviato dai Comuni di Bitonto, Palo del Colle e Bitetto nell’ambito del Programma Regionale (PR) Puglia FESR FSE+ 2021-2027 per far conoscere a tutti i cittadini e a tutte le cittadine i progetti di rigenerazione urbana e offrire loro una opportunità di contribuire attivamente alla definizione del futuro urbanistico della propria città.L’incontro, moderato dagli architetti coordinatori della strategia di rigenerazione urbana Alessandro Cariello e Maria Pia Fioriello, ha visto la partecipazione dell’assessore Francesco Brandi che ha illustrato lo stato attuale degli interventi di riqualificazione urbana già realizzati o in corso di essere avviati sul territorio comunale. A seguire si è tenuta una sessione di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine condotto da Andrea Gelao.La sessione di partecipazione ha fatto emergere idee e progettualità che, secondo i partecipanti, perseguirebbero al meglio gli obbiettivi di rigenerazione urbana della città, tra gli altri: l’aumento del verde e degli spazi d’ombra, degli spazi pubblici all’aperto utili alla socializzazione, la necessità di creare parcheggi custoditi per biciclette, la creazione di punti di ritrovo per giovani e anziani, il miglioramento della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, il miglioramento delle sezioni stradali con la razionalizzazione dei parcheggi e la decongestione del traffico veicolare."Quello che stiamo vivendo con il percorso 'Rigenerazioni in Comune' non è soltanto un processo tecnico di riqualificazione urbana, ma una vera occasione di crescita collettiva. In questi incontri, il protagonismo attivo dei cittadini ci conferma che la partecipazione è la chiave per costruire una città più giusta, più verde e più sicura.Parlare di verde pubblico, di sicurezza pedonale, di spazi comuni non significa solo progettare aiuole o attraversamenti: significa ripensare il modo in cui viviamo il nostro territorio, il tempo che dedichiamo alla comunità e il rispetto che nutriamo verso gli spazi condivisi.Ma tutto questo, per essere efficace, richiede un passo in più: un vero e proprio cambio culturale. Le innovazioni urbanistiche e le nuove modalità di fruizione dello spazio pubblico funzionano solo se vengono comprese, accolte e difese da tutti. È fondamentale che ogni cittadino si senta parte del cambiamento, non solo spettatore.Stiamo seminando oggi quella cultura urbana che renderà Bitonto una città più vivibile, inclusiva e sostenibile domani. E il fatto che tante persone stiano partecipando attivamente ci dà fiducia: siamo sulla strada giusta."Tutti i cittadini e cittadine sono invitati al quinto appuntamento di giovedì 10 aprile alle 18:00 presso la delegazione comunale di Mariotto in via G. Mameli, 17 dove si avrà la possibilità di discutere insieme le esigenze della frazione e analizzare le prospettive di rigenerazione locale, con un focus sulle strategie urbane e sull’efficacia degli interventi previsti.È possibile tenersi aggiornati su tutti gli appuntamenti di Bitonto e dei comuni di Palo del Colle e Bitetto al sito internet https://bitontopartecipa.it/, su cui è disponibile anche il questionario online attraverso cui sarà possibile raccogliere ulteriori indicazioni che saranno utili per l’elaborazione della strategia e del progetto (a questo link il collegamento diretto al questionario).