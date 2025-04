Canosa, grave incidente tra auto e moto: minorenne ferito e operato d'urgenza

- Un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Lo scontro ha coinvolto un'automobile e la motocicletta su cui viaggiava il giovane.

Immediatamente dopo l'impatto, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Canosa e il personale del servizio sanitario 118. Le condizioni del minorenne sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Bonomo di Andria.

Giunto al nosocomio, il giovane è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'arto inferiore, a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro.

Il professor Fabrizio Pompilio, consulente legale che sta seguendo la vicenda, ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, limitandosi a confermare la serietà delle condizioni del ragazzo.

Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle cause dello scontro.

La comunità locale segue con apprensione l'evolversi della situazione, augurando una pronta guarigione al giovane ferito.