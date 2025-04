“Cantiere e scuola”, studenti in visita allo stabilimento Sinis di Modugno per scoprire i segreti dell’edilizia del futuro

– Si è svolto oggi, presso lo stabilimento Sinis Srl di Modugno, il secondo appuntamento del progetto, promosso da, con il coinvolgimento dell’azienda. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologicodi Bari, dei loro docenti e di un gruppo di giovani imprenditori del settore edile.

Durante la visita allo stabilimento, specializzato nella produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato per opere infrastrutturali e civili, i partecipanti hanno potuto assistere in diretta alla posa dell’armatura in acciaio per la realizzazione di una trave da ponte precompressa lunga 38 metri e del peso di 90 tonnellate, destinata alla Poligonale Esterna di Bari. Si tratta di una delle travi più imponenti in ambito ingegneristico, prodotta in uno degli impianti più avanzati a livello nazionale: Sinis è infatti l’unico stabilimento in Puglia dotato delle attrezzature necessarie per fabbricare elementi di tale portata.

“Siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo dimostrato dai ragazzi e dai colleghi imprenditori – ha dichiarato Domenico Antonacci, presidente dei Giovani Imprenditori di ANCE Bari e BAT –. Vogliamo rafforzare sempre più il legame tra scuola e impresa, perché il futuro del nostro comparto passa dalla formazione pratica oltre che teorica”.

Anche il presidente di Formedil-Bari, Salvatore Matarrese, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Questa visita rappresenta un ponte reale tra scuola e mondo produttivo. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di toccare con mano tecnologie e processi innovativi, fondamentali per la loro futura carriera”.

Presente all’evento anche Roberto Giuseppe Rossi, amministratore delegato di Aleandri Spa, società controllante della Sinis:

“Far conoscere ai giovani come la digitalizzazione e l’evoluzione tecnologica stiano cambiando profondamente il settore edile è essenziale. Il nostro stabilimento, attivo da oltre quarant’anni, oggi integra strumenti come il Building Information Modeling (BIM), la realtà aumentata e sistemi di sensoristica avanzata, offrendo nuove opportunità professionali”.

Nel corso della mattinata, gli studenti hanno visitato l’intero ciclo produttivo, dal betonaggio al laboratorio per i test sui materiali, approfondendo anche i temi della sostenibilità ambientale.

All’iniziativa hanno preso parte anche Saverio Loiudice, vicepresidente di Formedil-Bari, e Claudio Romano, direttore tecnico della Sinis Srl. Un’occasione preziosa per ribadire quanto l’alleanza tra formazione e impresa sia la chiave per costruire le competenze del domani.