Circolo della Vela Bari: Ottimo inizio stagione per i suoi atleti nelle classi Dinghy, Ilca e Optimist

BARI - Il Circolo della Vela Bari (CVB) inizia la stagione nazionale con risultati promettenti nelle diverse classi veliche. Mentre la squadra Ilca è impegnata nell'Easter Meeting a Malcesine, Andrea Micheli ha ben figurato nella prima regata nazionale Dinghy 12' e gli Optimist hanno conquistato podi al Trofeo Optisud.

ILCA

La squadra Ilca del CV Bari è protagonista all'Easter Meeting di Malcesine, in corso da oggi a sabato. I giovani velisti biancorossi sono arrivati sul Lago di Garda forti dei successi ottenuti nell'ultima regata zonale disputata a Monopoli il 13 aprile. In quell'occasione, con vento tra gli 8 e i 12 nodi, si sono disputate tre prove che hanno visto gli atleti del CV Bari conquistare il Trofeo Challenge "Infante - De Donatis", dedicato a due figure storiche della vela giovanile barese, grazie ai migliori piazzamenti Under nelle classi Ilca 4, 6 e 7. Accompagnati dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, gli atleti hanno monopolizzato i podi:

Ilca 4: Francesco Stabile (1° assoluto e 1° U16), Martina Volpicella (2ª assoluta e 1ª femminile), Luigi Giaquinto (4° assoluto e 2° U16), Maria Carla Montanaro (3ª femminile).

Francesco Stabile (1° assoluto e 1° U16), Martina Volpicella (2ª assoluta e 1ª femminile), Luigi Giaquinto (4° assoluto e 2° U16), Maria Carla Montanaro (3ª femminile). Ilca 6: Francesco Romani (1° assoluto e 1° U19), Gianluigi Schirinzi Pagliari (2° assoluto), Roberto Toscano (4° assoluto e 1° U17).

Francesco Romani (1° assoluto e 1° U19), Gianluigi Schirinzi Pagliari (2° assoluto), Roberto Toscano (4° assoluto e 1° U17). Ilca 7: Nicolò Maria Barracane Soffietto (1°), Pierfrancesco Calogiuri (3° assoluto).

OPTIMIST

Ottimi risultati anche per la squadra Optimist del CV Bari nella II Tappa del Trofeo Optisud a Gallipoli. I venti atleti partecipanti, guidati dal tecnico Beppe Palumbo e dai suoi collaboratori Gianluca Capezzuto e Alfonso Palumbo, hanno brillato in entrambe le divisioni:

Div. A: Nicola Di Pilla (2°), Marco De Nicolò (3°), Gianmarco Russo (4°), Carol Veneri (5ª generale e 1ª femminile), Michele De Michele (6° assoluto e 5° maschile), Luca Ottolino (10°).

Nicola Di Pilla (2°), Marco De Nicolò (3°), Gianmarco Russo (4°), Carol Veneri (5ª generale e 1ª femminile), Michele De Michele (6° assoluto e 5° maschile), Luca Ottolino (10°). Div. B: Matteo D’Addabbo (1°), Francesca Giaquinto (2ª femminile).

La regata era valida anche come zonale, e in questa classifica il CV Bari ha conquistato l'intero podio nella Div. A (Di Pilla, De Nicolò, Russo) e il primo posto femminile (Veneri). Nella Div. B, i primi due posti sono andati a D'Addabbo e Giuseppe De Gennaro, mentre Francesca Giaquinto ha conquistato il primo posto femminile.

DINGHY 12’

Andrea Micheli, portacolori del Circolo della Vela Bari nella classe Dinghy 12’, ha iniziato positivamente la sua stagione nazionale al Trofeo Valentin Mankin a Torre del Lago Puccini. In condizioni meteo difficili, con freddo, pioggia e vento, 58 imbarcazioni hanno partecipato alla prima prova della Coppa Italia 2025. Solo meno della metà ha completato tutte e cinque le prove, con vento che ha raggiunto i 16 nodi. Queste condizioni si sono rivelate congeniali all'ex finnista Micheli che, al timone di “Urka”, dopo un inizio più difficile con vento leggero, ha tenuto testa ai migliori dieci velisti italiani. Nonostante sia considerato una "new entry" nella classe Dinghy (ha iniziato solo l'anno scorso), Micheli ha dimostrato il suo valore. Solo una scuffia nella quarta prova, mentre era al comando, gli ha impedito di salire sul podio. Nella classifica finale si è piazzato al sesto posto, a pari punti con il migliore dei pugliesi in gara, Mimmo Bottiglione. La stagione è appena iniziata e Micheli sarà impegnato a fine maggio nel Bombolo d’Oro - Trofeo Siad a Portofino, poi a Monfalcone per la terza tappa della Coppa Italia e infine a Bari per il Campionato Italiano a settembre.