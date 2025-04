Incidente sulla SS16 a Palese: auto fuori controllo, coinvolto 47enne con precedenti per guida in stato di ebbrezza

- Nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 16, all'altezza dei noti curvoni di Palese, nella periferia nord di Bari. L'incidente ha coinvolto una sola autovettura.

Secondo quanto riferito dal conducente, un uomo di 47 anni residente a Matera, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento.

Ulteriori verifiche hanno fatto emergere che il 47enne ha alle spalle diversi precedenti penali specifici per guida in stato di ebbrezza. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute né se siano stati effettuati accertamenti alcolemici in seguito all'incidente di ieri sera.

Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti a causa dell'incidente