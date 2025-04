Crədènzə: il Bookcrossing ad Alberobello

ALBEROBELLO - Venerdì 11 aprile dalle ore 18:30, presso il Centro Culturale Giovanni Galiani (ex Conceria), in via Barsento ad Alberobello, si terrà la presentazione del progetto "Crədènzə - bookcrossing".Il progetto nasce su proposta di Presidi del Libro di Alberobello in collaborazione con il Consorzio I MAKE e Imago Cooperativa Sociale e con il patrocinio del Comune di Alberobello.“Siamo lieti di inaugurare un nuovo progetto culturale per la nostra Comunità”. Spiegano il Sindaco De Carlo e l’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli. “Un progetto che prende forma dalla volontà di tre associazioni già attive in ambito culturale, all’interno della nostra biblioteca di comunità, e pronte a co-operare per dare un nuovo stimolo a questa progettualità a favore di piccoli e grandi lettori”.Il Bookcrossing (crasi di book, "libro" e crossing, "attraversamento, passaggio") ad Alberobello assume un significato emblematico e profondo assumendo il nome di ‘crədènzə’. Il progetto, che unisce cultura, comunità e solidarietà, nasce con l’intento di promuovere la lettura e il libero scambio di libri tra cittadini e visitatori.La credenza richiama l’idea del nutrimento, era infatti il luogo in cui fisicamente si conservava il pane per poi condividerlo in tavola per il pranzo o la cena. La ‘crədènzə’ è oggi il luogo che custodisce i libri e il sapere, nutrimento per la creatività e la conoscenza, per poi al momento giusto condividere emozioni e nuove storie che arricchiranno il nostro spirito e la nostra infinita creatività. Proprio come il pane, un libro può essere il nostro nutrimento e può essere condiviso per nutrire gli altri.Il progetto "Crədènzə - bookcrossing”, che sarà ospitato negli spazi del Centro Culturale Galiani (ex Conceria), prevede la gestione di uno spazio nella nascente biblioteca di comunità, ma non solo…Alcuni punti strategici nel centro di Alberobello verranno trasformati in veri e propri "punti di scambio libri", che diventeranno così non solo luoghi di scambio letterario, ma anche simboli di apertura e condivisione tra persone di ogni età e provenienza.Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, ha l’obiettivo di:Promuovere la lettura e l’amore per i libri, creando uno spazio aperto a tutti per prendere, leggere e scambiare libri gratuitamente, nel rispetto del regolamento, promosso dalle Associazioni e condiviso con gli ‘utenti della crədènzə’.Valorizzare la cultura locale, utilizzando un simbolo tradizionale come la "credenza" per legare la memoria storica e culturale del nostro territorio al futuro della comunità.Rafforzare il senso di comunità e inclusione, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e dei visitatori in un’esperienza di scambio reciproco di idee e conoscenze.Apriranno la serata per un saluto istituzionale il Sindaco, Francesco De Carlo, e l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni Valeria Sabatelli.A seguire presenteranno il progetto "Credènzə - bookcrossing”, Giuseppe Palmisano di Presidio del Libro di Alberobello, Germano Maffei presidente del Consorzio I MAKE per Conceria - Alberobello, Marianna Giannuzzi bibliotecaria per Imago Cooperativa Sociale.L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo alla crescita di una comunità sempre più unita e aperta al mondo.Un piccolo gesto di lettura può diventare il motore di una grande comunità.