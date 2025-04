Don Luca De Muro chiarisce: “Mai venduto confessioni online. Il mio ministero è un dono”

BARI – “Non ho mai confessato nessuno online, né ho mai ricevuto denaro per alcuna attività legata ai sacramenti o ad altro”. Con queste parole, pubblicate in un post sui suoi canali social,, parroco della, ha risposto a quanto riportato da un servizio andato in onda nella trasmissione televisiva Fuori dal Coro, che ha acceso i riflettori su un presunto mercato online dei sacramenti da parte di alcuni sacerdoti italiani.

Nel servizio si parlava dell’utilizzo, da parte di religiosi, di una piattaforma americana per offrire confessioni e consulenze spirituali dietro compenso. Tra i nomi coinvolti, anche quello di don De Muro, il quale ha però smentito categoricamente ogni accusa, chiarendo la propria posizione.

“Un programma televisivo ha fatto riferimento a un mio intervento su una piattaforma online, lasciando intendere che si trattasse di una confessione a pagamento. Questo non corrisponde alla realtà dei fatti”, precisa il sacerdote.

“Solo un tentativo di ascolto”

Don Luca racconta che si è trattato di un unico episodio, in cui aveva accettato di parlare con una persona che sembrava in difficoltà.

“L’ho fatto pensando a chi, per timidezza o vergogna, non riesce ad affrontare certi temi di persona. Ho sottovalutato le implicazioni di questa scelta, ma appena mi sono accorto delle modalità con cui funzionava la piattaforma, ho subito ritirato la mia disponibilità”.

“Un ministero che vivo come dono”

Il sacerdote ha espresso il proprio dispiacere per chi si è sentito turbato dalla vicenda, ribadendo con fermezza la purezza del proprio intento e il valore che attribuisce al ministero sacerdotale:

“Chi mi conosce sa che ho sempre vissuto questo ministero come un dono. Non era mia intenzione ferire nessuno”.

Infine, ha ringraziato la propria comunità per la vicinanza e il sostegno ricevuto in questi giorni: