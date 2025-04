Doppio assalto ai bancomat nella notte nel Barese: esplosioni a Gravina e Noicattaro

Notte di paura e boati nel Barese: due assalti a sportelli bancomat hanno scosso i comuni di Gravina in Puglia e Noicattaro. Intorno alle 3 del mattino, un’esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti del centro di Gravina, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della filiale Bper.

Il forte boato ha fatto accorrere sul posto diverse pattuglie delle Forze dell’Ordine. L’area è stata immediatamente transennata per permettere agli investigatori di eseguire i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato gas o esplosivo per far saltare lo sportello, ma non è ancora chiaro se siano riusciti a portare via del denaro.

Quasi in contemporanea, un secondo colpo è stato messo a segno a Noicattaro, dove è stata presa di mira la filiale della Bnl. Anche in questo caso la tecnica utilizzata sarebbe stata quella dell’esplosione, che ha causato ingenti danni alla struttura.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri, che stanno cercando di capire se i due episodi siano collegati e se dietro gli assalti ci sia la stessa banda. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, già acquisite dagli inquirenti.

Il doppio colpo riaccende i riflettori sul fenomeno degli assalti ai bancomat, una pratica sempre più frequente che, oltre al danno economico, crea paura e disagi alla popolazione.