“Romanticismo ingombrante”: a Bari un divano abbandonato sul lungomare, l'ironico appello del sindaco Leccese

Bari – “Sapevo che Bari fosse una città romantica, ma non immaginavo fino a questo punto!”. È con queste parole, dal tono ironico ma dal messaggio chiaro, che il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha voluto denunciare sui social un gesto di inciviltà che ha suscitato curiosità e indignazione tra i cittadini.

A far scattare la reazione del primo cittadino è stata la presenza di un divano abbandonato sui frangiflutti del lungomare, proprio a pochi metri dall’acqua. Una scena surreale immortalata in uno scatto fotografico che sta facendo il giro del web: un salotto improvvisato con vista mare, simbolo – involontario – di un “romanticismo” fuori luogo.

“Magari però la prossima volta, finito di ammirare l’alba, il divano riportatevelo a casa – scrive Leccese nel post –. Oppure chiamate l’800.011558, il numero di Amiu Puglia per il ritiro gratuito degli ingombranti: il vostro romanticismo non deve danneggiare la città”.

Il messaggio, affidato ai social, ha già raccolto centinaia di condivisioni e commenti, tra chi scherza sulla “postazione vista alba” e chi invece punta il dito contro l’ennesimo gesto di inciviltà che rovina il decoro urbano.

Un’occasione, dunque, per ribadire l’importanza del rispetto degli spazi pubblici e per ricordare a tutti che esistono modalità gratuite e corrette per lo smaltimento degli ingombranti. Anche l’amore per la città, del resto, passa per i piccoli gesti quotidiani.