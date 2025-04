Emiliano proclama lutto regionale il 26 aprile per la scomparsa di Papa Francesco

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, ha proclamato un lutto regionale per il, data in cui si terranno i funerali di, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. La celebrazione delle esequie avrà luogo sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma e, come segno di rispetto e partecipazione, la Regione Puglia osserverà una giornata di lutto.

A partire dalla notizia della dipartita del Papa, Emiliano ha disposto l’esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della regione, un atto simbolico che segna il cordoglio della comunità pugliese per la perdita di un pontefice che ha segnato profondamente la Chiesa e il mondo intero. La bandiera resterà a mezz'asta fino al giorno dei funerali, in segno di rispetto e commemorazione.

Con un apposito decreto, il presidente Emiliano ha stabilito il lutto regionale per l’intera giornata del 26 aprile, un momento che unisce la Regione Puglia al dolore di tutta la comunità cristiana mondiale, esprimendo solidarietà e vicinanza alla Santa Sede e ai fedeli di tutto il mondo in questa triste circostanza.

Il gesto di Emiliano testimonia l'importanza della figura di Papa Francesco non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la comunità civile, che ha visto nel pontefice argentino un esempio di umanità, apertura e dialogo.