Finalissima Green Game 2025: Rimini si prepara ad accogliere i campioni della sostenibilità. Le scuole della provincia di Bari alla conquista del titolo nazionale

È arrivato il momento più atteso del, la competizione nazionale che premia i giovani campioni della sostenibilità ambientale., ilospiterà la, dove si sfideranno gli studenti delle scuole secondarie di II grado provenienti da tutta Italia. Un evento che non solo celebra la competizione, ma soprattutto l’impegno delle nuove generazioni per un futuro più verde e sostenibile.

Le scuole della provincia di Bari alla conquista del titolo nazionale

La provincia di Bari sarà rappresentata dall'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Luigi dell'Erba" di Castellana Grotte, che ha vinto il pass per la finale nazionale grazie a una selezione attenta e rigorosa. Un percorso che ha coinvolto più di 36.000 studenti in tutta Italia, a partire dal road show che, da ottobre scorso, ha portato il Green Game nelle scuole, sia in presenza nelle regioni del Piemonte, che in modalità digitale nel resto del Paese.

Premi e riconoscimenti per le scuole finaliste

Le scuole finaliste si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025, ma non solo: per le prime tre classificate sono previsti premi in denaro da destinare all'acquisto di materiale didattico: 750 euro per la prima, 500 euro per la seconda e 250 euro per la terza. Un'opportunità che stimola ulteriormente la competizione e premia l’impegno e la creatività dei ragazzi.

Un progetto di valore sostenibile

All'evento finale parteciperanno anche i rappresentanti dei Consorzi Nazionali che da anni promuovono il Green Game, tra cui Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea. Questi consorzi sono fondamentali per il successo del progetto, che ogni anno diffonde i valori della sostenibilità ambientale, educando i giovani al riciclo e alla gestione corretta dei rifiuti attraverso il gioco e la sana competizione.

“Iniziative come il Green Game sono straordinarie opportunità per sensibilizzare i giovani sulla sostenibilità ambientale, incoraggiando comportamenti virtuosi in modo innovativo e dinamico – hanno dichiarato congiuntamente i consorzi promotori del progetto. – Siamo orgogliosi di supportare una competizione che ogni anno coinvolge migliaia di studenti e lascia un'impronta concreta nel percorso educativo delle nuove generazioni.”

Dodicesima edizione di un successo crescente

Arrivato alla sua dodicesima edizione, il Green Game ha visto il suo successo consolidarsi nel tempo, con la partecipazione di scuole provenienti da Marche, Sicilia, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Liguria, e tante altre regioni, in un’edizione che ha visto anche la sua versione digitale.

Il formato educativo è curato da Peaktime, con Alvin Crescini e Stefano Leva, esperti formatori che utilizzano strumenti innovativi e interattivi per trasformare ogni incontro in un’esperienza formativa e coinvolgente.

Il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Il Green Game è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermando l’importanza di una simile iniziativa nell’ambito della promozione della sostenibilità tra i giovani, che rappresentano il futuro del nostro pianeta.