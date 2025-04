FAI, Lecce: all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate la Festa della Madonna e la Fiera Lu Panieri

ph_Michele Paladini

LECCE - Anche quest’anno, il complesso dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce ospiterà la tradizionale Fiera “Lu Panieri”, che avrà luogo da venerdì 25 a domenica 27 aprile, dalle ore 10 alle 19. La manifestazione, storicamente legata alla Festa della Madonna di Cerrate, è una delle più attese della stagione, e rappresenta un’occasione unica per scoprire l’artigianato locale, le antiche tradizioni e le prelibatezze gastronomiche del Salento.

La Fiera “Lu Panieri” trae origine dal Medioevo e, come riportato dallo studioso Sigismondo Castromediano, inizialmente era un piccolo mercato di “ciambelle, giocattoli, stoviglie, frutta secca e fresca e minuterie varie”. Oggi, pur mantenendo vive quelle antiche tradizioni, la fiera è diventata una vera e propria vetrina delle eccellenze del Salento, con oltre 40 espositori che presentano i loro manufatti, tra cui cesti, ceramiche, tessuti, legno d’ulivo e molto altro. Gli artigiani coinvolti nell’evento sono maestri nel reinterpreting le tecniche tradizionali, trasformando ogni creazione in un’opera d'arte unica.

Cucina salentina protagonista

Inoltre, la Fiera sarà un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della cucina salentina. Fin dal mattino, i visitatori potranno gustare i tipici pasticciotti, accompagnati da un buon caffè, e proseguire con le pittule e i rustici salentini. Durante il pranzo, in un’apposita area, si potranno assaporare piatti della cucina “povera” salentina come la parmigiana, la pitta di patate e le bombette di carne, simbolo della tradizione gastronomica della terra.

Eventi e spettacoli

L’inaugurazione ufficiale della fiera avverrà venerdì 25 aprile alle ore 10, con la partecipazione delle autorità locali e un accompagnamento musicale dell'Ensemble di clarinetti del Conservatorio T. Schipa di Lecce, che eseguirà brani di Mozart, Puccini e altri compositori.

Non mancheranno gli eventi speciali, tra cui “Lu Cantastorie”, uno spettacolo musicale che si terrà domenica 27 aprile alle ore 17 e in replica alle 18.30. Questo spettacolo, a cura di Antonio Castrignano e con la partecipazione di Ernesto Seclì e Luigi Marra, rievocherà storie, mestieri ed eventi della tradizione contadina salentina attraverso canti e ballate, anche in griko, lingua della terra salentina.

ph_Antonio Leo

Visite e laboratori

Inoltre, durante la fiera, sarà possibile partecipare a laboratori pratici di artigianato, dove si potranno apprendere tecniche antiche come la lavorazione del tombolo, dei cesti e della terracotta, con dimostrazioni dal vivo da parte di esperti artigiani.

I visitatori potranno anche scoprire l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, un monumento che racconta mille anni di storia. È possibile visitare il complesso abbaziale autonomamente o partecipando a una delle visite guidate a orari prestabiliti.

Informazioni e Prenotazioni

Per maggiori dettagli e per prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento: www.lupanieri.it. L’ingresso alla fiera è soggetto a disponibilità, pertanto è consigliata la prenotazione. Anche l’ingresso alla Santa Messa, che si terrà venerdì 25 aprile alle ore 9, è libero fino ad esaurimento posti.

Biglietti

Ingresso fiera + visita autonoma al complesso abbaziale:

Intero : €9

Ridotto (6-18 anni, studenti 19-25 anni): €5

Bambini fino a 5 anni : gratuito

Biglietto famiglia (2 adulti + figli 6-18 anni): €23

Ingresso fiera + visita guidata al complesso abbaziale:

Intero: €14,50

Ridotto: €10,50

Biglietto famiglia: €37

L’evento è realizzato con il sostegno di Ferrarelle, partner istituzionali come Pirelli, e numerosi altri sponsor che rendono possibile questa manifestazione che celebra la cultura, l’artigianato e la gastronomia del Salento.

Programma orari:

Fiera e visita in autonomia : 25-27 aprile, dalle ore 10 alle 19

Rito eucaristico : venerdì 25 aprile, ore 9

Visite guidate al complesso abbaziale : 25 e 26 aprile (ore 10, 11.30, 16, 17.30); domenica 27 aprile (ore 10, 11.30, 16, 17.45)

Spettacolo “Lu Cantastorie”: domenica 27 aprile, ore 17 e in replica alle 18.30

Per informazioni: www.lupanieri.it | faicerrate@fondoambiente.it | 0832 361176