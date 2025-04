Federica Pento ospite a Rai Isoradio: un viaggio musicale con "Crossover - La musica a 360 giri

ROMA - Martedì 22 aprile 2025, Rai Isoradio accoglierà un’ospite d’eccezione: la talentuosa cantante abruzzese Federica Pento. L’appuntamento è all’interno del programma Crossover - La musica a 360 giri!, condotto con passione e competenza da Alma Manera, sotto la regia di Alex Messina. In onda dalle 21:00 alle 22:00, il programma si conferma una vetrina privilegiata per artisti di ogni genere, offrendo un viaggio unico attraverso la storia della musica, dall’opera al pop, dal musical al rap, sempre con un occhio di riguardo per i talenti emergenti.

Federica Pento, è una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano emergente. Negli ultimi anni, Federica ha continuato a farsi strada con determinazione. Il 2024 è stato un anno d’oro per lei: il singolo Calamite ha riscosso un ottimo successo nelle radio italiane, conquistando il pubblico con la sua voce intensa e uno stile che fonde emozione e modernità. A marzo 2025, la cantante è stata ospite di Radio Stadtfilter in Svizzera, dove ha presentato il suo ultimo brano Ora, segno di una crescente visibilità anche oltre i confini italiani. Pochi giorni prima, Federica ha condiviso sui social un momento speciale: una foto con Valerio Scanu, proprietario dell’etichetta NARYILOVEYOU, con cui ha pubblicato il suo recente lavoro. Sempre impegnata nel sociale, Federica ha partecipato a iniziative benefiche come Uniti per Amatrice nel 2018, dimostrando che la musica può essere anche un mezzo per fare del bene.

L’ospitata a Crossover - La musica a 360 giri! rappresenta un’occasione speciale per Federica di raccontarsi e far conoscere la sua arte a un pubblico ancora più ampio. Il programma, ideato e condotto da Alma Manera, è un punto di riferimento per gli appassionati di musica di ogni genere. Con la sua capacità di unire tradizione e innovazione, Crossover dà spazio a grandi artisti e giovani talenti, creando un dialogo generazionale che celebra la musica in tutte le sue sfaccettature. La regia di Alex Messina, con la sua esperienza e sensibilità, garantisce un ritmo coinvolgente e una narrazione fluida, perfetta per accompagnare gli ascoltatori in viaggio, sulle autostrade o sulle strade di casa.

L’appuntamento con Federica Pento a Crossover - La musica a 360 giri! è un’occasione da non perdere per scoprire una voce che sa emozionare e per celebrare il potere della musica, capace di unire generazioni e attraversare confini. L'appuntamento è su Radio Rai Isoradio martedì 22 aprile alle 21:00.