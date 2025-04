Femca Cisl Puglia: Iaia eletta Segretaria generale

BARI - Il VII Congresso della Femca CISL Puglia ha eletto la nuova Segreteria che guiderà la Federazione Pugliese per il quadriennio 2025 - 2029. Alla presenza della Segretaria Generale della Femca Cisl Nazionale, Nona Garofalo, e del Segretario Generale della Cisl di Puglia, Antonio Castellucci è stata eletta Segretaria Generale della Femca Cisl Puglia Dora laia, di Brindisi, già componente uscente della scorsa Segreteria regionale.Alla Segretaria Generale è affidata la rappresentanza e la responsabilità della Federazione Regionale, in tutti i suoi ambiti. Eletti Segretari: Giuseppe Anaclerio, di Bari, attuale Segretario generale della Femca Cisl di Bari; Sergio Calò, di Lecce, attuale dirigente sindacale della Femca Cisl di Lecce.Nei prossimi mesi si completeranno gli assetti, i coordinamenti e le nomine, necessarie alla più efficace funzionalità dell'organizzazione sindacale per una sempre più incisiva e puntuale rappresentanza e tutela dei lavoratori che la Femca Cisl rappresenta nelle tante aziende della Puglia in tutti i settori (Chimica/ Energia/Moda) di competenza.