Foggia, azione contro i rifiuti abbandonati in Viale Ofanto, Via Molfetta e Via dei Carbonari Dauni

FOGGIA - L’area urbana segnalata, che reclamava di essere po’ più pulita, era quella compresa tra Viale Ofanto, Via Molfetta e Via dei Carbonari Dauni.La squadra, da sempre motivata a lanciare dei segnali durevoli contro l'abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici e a raccogliere gli effetti del malcostume di tantissime persone, (fenomeno del littering), ha quindi organizzato ed eseguito alle ore 16:30 di sabato 12 aprile, una minuziosa azione di rimozione di circa un quintale di mozziconi di sigarette e di tutta una serie di rifiuti selvaggi e laceri di numerosi prodotti di largo consumo o prodotti “uso e getta” come le veline plastiche che confezionano ad esempio alimenti e tabacchi ed un’enormità di scontrini commerciali, gratta e vinci, volantini pubblicitari e via via, in misura minore ma anch’essi molti diffusi nell’ambiente e preziosi nell’ottica del riciclo, tappi metallici e in plastica, dei contenitori in plastica, delle bottiglie in vetro e plastica, alcune pile, qualche indumento e tantissimi altri rifiuti dalle dimensioni di pochi millimetri che inquinavano giardini, vialetti, marciapiedi, aiuole, pozzetti degli alberi e cespugli.Se dunque vogliamo contribuire a contrastare velocemente l’invasione del pericoloso, aggressivo e diffuso littering in città e a ridurre l’impatto che i nostri rifiuti abbandonati generano quotidianamente sull'ambiente, sulla nostra salute e su quella dei nostri amici a quattro zampe, iniziamo ad usare gli appositi contenitori messi a lì a nostra disposizione e che ci consentono, in modo semplice ed efficace, di raccogliere in modo differenziato qualsiasi nostro prodotto che diventa rifiuto, perché è solo se siamo tutti uniti e con rispetto reciproco, che possiamo ambire ad ottenere una città un po’ più pulita di come l’abbiamo trovata.Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità di Foggia, ringrazia tutti i volontari che, con costanza, si impegnano nella capillare attività di pulizia del proprio angolo di mondo, consapevoli che la lotta verso la produzione di rifiuti causati dalla società consumistica, non è mai ideale, anzi spesso è impari. Per questi motivi ci invita e ci incoraggia sempre ad unirci alle prossime giornate di azione CleanUp 2025, tutte e tutti insieme amichevolmente, persone di qualsiasi età, per ripensare a dei modi e gesti più rispettosi e civili verso l’ambiente che ci ospita. Su questi argomenti, ci suggerisce inoltre una veloce lettura sul senso della felicità, del best seller “La Via della Felicità. Una guida basata sul buon senso per una vita migliore”, dell’umanitario L. Ron Hubbard (1911 - 1986), da cui estrapola la seguente citazione finale: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”Bosco dell’Incoronata, sabato 19 Aprile, dalle ore 8h30. Animazione collettiva di CleanUp prepasquale con tutte le associazioni di tutela ambientale e cittadinanza attiva di Foggia.Per maggiori informazioni sugli orari seguiteci sui canali Facebook e Instagram o chiamate il 349.809.2540 (Marina) o scrivete una email: laviadellafelicitafoggia@gmail.com.