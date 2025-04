Foggia, Messa in suffragio per il defunto Papa Francesco il 24 aprile

– Giovedì 24 aprile, alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Foggia, sarà celebrata unaper il defunto Sommo Pontefice. La celebrazione sarà presieduta da, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino.

Alla cerimonia parteciperanno presbiteri, diaconi, autorità civili e militari, religiosi, religiose e fedeli laici della città. Per l’occasione, saranno disposte 200 sedie sul sagrato della Cattedrale, in piazza Federico De Sanctis, per favorire la presenza dei fedeli.

Per permettere la più ampia partecipazione possibile a questo importante momento ecclesiale, l’Arcivescovo ha disposto la sospensione di tutte le Messe e delle attività pastorali del pomeriggio di giovedì 24 aprile in tutte le chiese della città di Foggia.

Inoltre, in segno di comunione ecclesiale, in tutti i comuni della diocesi si celebrerà simultaneamente una Messa in suffragio del Papa defunto, affinché tutta la comunità diocesana possa unirsi spiritualmente nel ricordo e nella preghiera.

Una celebrazione solenne per rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, guida spirituale e punto di riferimento per milioni di fedeli in tutto il mondo.