Frode fiscale a Cerignola, Colucci (M5S): “Serve un’azione decisa, interrogazione ai ministeri per rafforzare i controlli”

FOGGIA"Serve un’azione decisa contro la criminalità economica e le frodi fiscali, soprattutto dove si intrecciano con il radicamento mafioso." A lanciare l’allarme è il deputato del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta aia seguito della, coordinata dalla

Al centro dell’indagine, una frode fiscale da oltre 15 milioni di euro basata su un vasto traffico di auto di lusso importate e vendute con l’utilizzo di fatture false, società di comodo e dichiarazioni fittizie di provenienza dalla Repubblica di San Marino.

Colucci ha evidenziato con particolare preoccupazione il fatto che la società considerata “cuore” dell’organizzazione fraudolenta abbia sede proprio a Cerignola, una realtà già colpita da una forte presenza di sodalizi criminali. “Non possiamo permettere – afferma – che territori fragili come questo vengano ulteriormente compromessi da fenomeni di evasione fiscale su larga scala, che alimentano l’illegalità e alterano le regole del mercato”.

I punti dell’interrogazione

Nell’interrogazione parlamentare, il deputato M5S chiede al governo:

se esistano riscontri su possibili infiltrazioni criminali all’interno della rete societaria coinvolta;

quali misure investigative siano già state attivate;

se si intenda avviare una revisione del regime del margine IVA , per evitare abusi;

se sia previsto un rafforzamento dei rapporti con la Repubblica di San Marino, al fine di evitare l’uso improprio del suo ordinamento societario e fiscale.

Coordinamento e prevenzione

Colucci sottolinea infine l’urgenza di potenziare il coordinamento tra Guardia di Finanza, forze dell’ordine e magistratura, ma anche di rafforzare gli strumenti normativi per prevenire abusi. “Dobbiamo assicurarci – conclude – che nessuna legge diventi un varco per operazioni criminali sempre più sofisticate. La lotta all’evasione non è solo una questione economica, ma anche una questione di legalità e giustizia sociale”.