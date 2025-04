Galà dell'Atletica Pugliese, premiati gli atleti e i talenti distintisi nel 2024: una serata di stelle, emozioni e trionfi

Il Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta (BT) ha ospitato ieri il Galà dell’Atletica Pugliese, un evento molto partecipato e di grande prestigio che ha celebrato e premiato gli atleti, i tecnici, i giudici e le società che si sono distinti nel corso del 2024 con risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale.La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, ha rappresentato un momento significativo per lo sport regionale, esaltando i successi conseguiti dagli atleti pugliesi e riflettendo sull’importanza del movimento sportivo nella nostra regione e sul notevole indotto che alimenta.A dare ancora più prestigio alla serata, il presidente nazionale della FIDAL, Stefano Mei e il presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, insieme ai rappresentanti della federazione come il consigliere nazionale Domenico Di Molfetta e i consiglieri del Comitato regionale, esponenti delle istituzioni, tra cui la sen. Assuntela Messina, l’assessore allo sviluppo locale e blue economy Piero Petruzzelli, già assessore allo sport del Comune di Bari, e a fare gli onori di casa, Massimiliano Di Leo, assessore allo sport del Comune di Barletta. Presenti anche il ten. col. Filannino e il Serg. Magg. Iannelli dell’82˚ Reggimento Fanteria ‘Torino’ dell’Esercito. Tutti testimoni dell’importanza dello sport come strumento di crescita e partecipazione. Nel parterre de rois, inoltre, la compionessa Veronica Inglese.In apertura di cerimonia, è stato osservato un minuto di silenzio e raccoglimento in memoria di Papa Francesco, riconoscendo l’impegno del pontefice nel promuovere lo sport come mezzo di unione e inclusione.Il presidente del circolo tennis di Barletta Savino Lapalombella assieme al vicepresidente della Federazione italiana tennis e padel Isidoro Alvisi hanno salutato i numerosi convenuti e sottolineato il rapporto stretto tra il tennis e l’atletica.Più di 90 gli atleti premiati durante il Galà, presentato da Claudio Lorusso e Annamaria Natalicchio.Tra i riconoscimenti assegnati, Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) e Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta ASD) hanno ricevuto il titolo di Atleti dell’Anno, mentre Giuseppe Disabato (Amatori Atletica Acquaviva) è stato insignito del titolo di Miglior Talento dell’Anno, con il fondamentale contributo del suo tecnico Antonio Esposito.Grande attenzione è stata dedicata a Gabriele Belardi (Atletica Elite Academy Bari), appena quindicenne, premiato con un Premio Speciale per i suoi risultati straordinari nel salto con l’asta, sotto la guida esperta del suo tecnico Lorenzo Giusto.La Società dell’Anno è risultata la G.S. Avis Barletta ASD, mentre il riconoscimento di Tecnico dell’Anno è stato assegnato ad Antonio Esposito, il cui lavoro ha contribuito in maniera determinante ai successi degli atleti pugliesi.Nel corso della serata, sono stati celebrati i Campioni Italiani, i Primatisti e le Maglie Azzurre, tra cui: Gabriele Belardi (Atl. Elite Academy Bari), Stefano Cecere (Atletica Amatori Cisternino), Michele Delcuratolo (Officina Atl. 2010), Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva), Martina Lukaszek (U.S. Foggia Atl. Leggera), Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), Francesco Piccigallo (Folgore Brindisi), Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo): Campionessa italiana universitaria asta mt. 4,10 (Isernia, 19/5/24). Antonio Mastro, Grittani G., Grittani L., Paladini (USD Elite Giovani Atleti Bari); Saverio Stellato, Stefano D'Aniello, Luigi Giambattista, Leandro Lo Surdo (U.S. Foggia SNA).Premiati per il Podio Campionati Italiani: USD Elite Giovani Atleti Bari (Paladini - Maddalena - Grittani G. - Mastro).Lucia Barbarossa (Amatori Atletica Acquaviva), Gianmarco Bellucci (Elite Academy Bari), Adolfo Colasanto (U.S. Foggia), Elsa Giampaolino (CUS Bari), Nicola Lomuscio (Amatori Atl. Acquaviva), Leandro Lo Surdo (U.S. Foggia), Viviana Marinelli (ASD Atl. Fiamma Giovinazzo), Francesco Trabacca (Elite Giovani Atleti Bari), Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo) e Valerio Zurlo (Atl. Amatori Cisternino).Per i Primatisti Regionali: U.S. Foggia Atletica Leggera (Stellato - Daniello - Giambattista - Losurdo); Alteratletica Locorotondo (Andriani - Soldano - Murati - Diella).Alessandro Danza (U.S. Foggia Atl. Leggera), Pasquale Di Terlizzi (G.S. Avis Barletta ASD), Giuseppe Filpi (G.S. Avis Barletta ASD), Davide Lorusso (G.S. Avis Barletta ASD), Gabriella Mariano (Elite Giovani Atleti Bari), Giulia Parisi (U.S. Foggia Atl. Leggera), Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Day Optical), Simone Santomauro (Elite Academy Bari) e Sophia Maria (Le Ombre dell'Albero).Sono stati premiati anche i Giudici di gara, tra cui Massimo Giuri, Anna Claudia Lampedecchia, Egidio Massafra, Ilaria Malcangi e Elio Capurso, per la loro abnegazione e il loro contributo fondamentale al movimento atletico regionale.Assegnati i riconoscimenti alle società per i Titoli Italiani per Società e Società Finaliste Nazionali nei Campionati di Società. Per i primi: Amatori Atletica Acquaviva, Atletica Giovanile Acquaviva e S.S.D. arl Dynamyc Palo. Per i secondi: G.S. Avis Barletta, Alteratletica Locorotondo, USD Elite Giovani Atleti Bari, Atl. Aden Exprivia Molfetta Dai Optical, ASD Elite Athletic Academy Bari, Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, Amatori Atletica Acquaviva e ASD Pod. Taras Taranto.Infine, grande spazio è stato dedicato agli Atleti Master, i quali si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali, conquistando titoli italiani e stabilendo nuovi record.Il Galà dell’Atletica Pugliese ha confermato l’eccellenza dello sport regionale, il valore dei suoi protagonisti e la forza di un movimento che guarda con entusiasmo alla nuova stagione agonistica. Nelle intenzioni degli organizzatori, infatti, esso è stato concepito come un momento di riconoscimento per persone che incarnano l’anima dello sport, la passione, la determinazione, il sacrificio, la competitività sana e rispettosa degli avversari, e per professionisti che lavorano quotidianamente, spesso lontano dalla ribalta mediatica, e che meritano tutto l’apprezzamento e il sostegno possibili.«Questo Galà dell’Atletica Pugliese – ha affermato il presidente regionale Fidal Eusebio Haliti – assume un significato particolare: è il primo sotto la mia presidenza e rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento e la dedizione di chi contribuisce ogni giorno a rendere grande l’atletica pugliese. Nel corso del 2024, abbiamo assistito a risultati straordinari, a medaglie conquistate con passione e sacrificio, a prestazioni che hanno portato la nostra regione ai vertici delle competizioni nazionali e internazionali.Uno dei nostri obiettivi è valorizzare i protagonisti di questi successi: atleti, tecnici, giudici e società che, con impegno e determinazione, hanno lasciato un segno nel panorama sportivo. Questo Galà non è solo una celebrazione del passato, ma anche un punto di partenza per il futuro, un’occasione per rinnovare la nostra ambizione e fissare nuovi traguardi. Che questo Galà possa essere il primo di una nuova stagione di successi, con l’augurio che il prossimo anno si possa festeggiare un numero ancora maggiore di campioni e primati, frutto dell’instancabile impegno che distingue la nostra comunità sportiva. L’Atletica Pugliese riveste un ruolo di primaria importanza, non soltanto per i risultati agonistici conseguiti, ma anche per la solidità e l’ampiezza del suo tessuto associativo, con oltre 260 società affiliate, nonché per la straordinaria capacità organizzativa, che si concretizza annualmente in più di 300 manifestazioni sul territorio. Una realtà che è già rilevante e che, ne siamo certi, lo diventerà sempre di più in futuro.Un grande in bocca al lupo a tutta l’Atletica pugliese per l’anno 2025. Un ringraziamento particolarmente sentito al Presidente Stefano Mei».