Galatone, atto intimidatorio contro l’assessora Caterina Dorato: ignoti tentano di incendiare l’auto di famiglia

Un grave atto intimidatorio ha turbato la quiete della comunità di Galatone nella tarda serata di ieri. Poco prima delle, ignoti hanno tentato diutilizzata dalla famiglia dell’, parcheggiata in

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato danni peggiori, mettendo in sicurezza l’area, mentre i Carabinieri del Norm di Gallipoli hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Gli inquirenti stanno analizzando la scena e cercano immagini di videosorveglianza nella zona per ricostruire l’accaduto.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco Flavio Filoni, che in un post su Facebook ha espresso solidarietà all’assessora:

“Esprimo la mia piena vicinanza a Caterina Dorato e alla sua famiglia per il vile gesto intimidatorio accaduto ieri sera. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza. Massima fiducia nelle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto.”

Anche il deputato leccese del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, ha commentato con durezza:

“È da due anni che segnalo il moltiplicarsi di atti violenti nel Salento contro amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Il Governo e il Ministro Piantedosi sembrano disinteressati a questa escalation preoccupante. Presenterò un’interrogazione parlamentare: quanto accaduto all’assessora Dorato è l’ennesimo sintomo di una malattia ben più profonda e grave.”

L’episodio ha scosso l’intera cittadinanza, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza degli amministratori locali e sulla necessità di un maggiore presidio del territorio.