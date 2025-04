Bari: battere il Modena per il settimo posto

Ssc Bari fb





Contro i canarini gli uomini di Moreno Longo dovranno alzare la cifra dei punti presenti in classifica (dagli attuali 44 agli eventuali quanto auspicabili 47), negando così agli emiliani una preziosa possibilità per rientrare in zona playoff. Vincere sul Modena non sarà sufficiente ai biancorossi che dovranno sperare anche nella sconfitta del Palermo a Catanzaro per salire al settimo posto della graduatoria del torneo cadetto, attualmente occupato dai rosanero con 45 punti.



Chiudere aprile con la seconda vittoria consecutiva al San Nicola, dopo il ritorno al successo ai danni del Palermo nell'incontro disputato all'Astronave l'11 aprile scorso, e per confermare di essere in corsa per i playoff. Sono i due obiettivi che il Bari è chiamato a raggiungere nel confronto interno con il Modena in programma alle ore 15 di venerdì 25 aprile, e valido per la 35esima giornata della Serie B 2024-2025.