Gianni Ciardo alla regia del Corteo Storico di San Nicola 2025: per la prima volta un comico barese guida l’evento simbolo della città

BARI - Sarà, attore e comico amatissimo dal pubblico barese, a firmare la regia del, evento che tradizionalmente apre, la sera del, le celebrazioni per il Santo Patrono di Bari. Per Ciardo si tratta della, una scelta che promette di coniugare rispetto per la tradizione e un tocco originale e teatrale, in perfetto stile “barese doc”.

La notizia è stata resa nota ufficialmente dalla Ripartizione Culture del Comune di Bari, che ha comunicato l’esito della procedura negoziata per l’affidamento biennale del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione del Corteo per le edizioni 2025-2026.

L’incarico è stato affidato all’ATI “Corteo storico San Nicola 2025-2026”, composta da Cube Comunicazione e Gruppo Ideazione, già noti per aver curato con successo le edizioni del 2022 e 2023, con la direzione artistica del compianto Nicola Valenzano. Proprio a lui, regista visionario e figura centrale nella recente storia del Corteo, potrebbe essere dedicata l’edizione 2025.

Un corteo che guarda al futuro, nel segno della memoria

Il progetto, del valore di 198mila euro, prevede importanti elementi di innovazione: dalla musica ai contributi vocali, fino all’uso di schermi lungo il percorso per coinvolgere il pubblico in modo più immersivo e dinamico. Prevista anche la partecipazione di un’ospite nazionale di grande notorietà, il cui nome è ancora top secret, ma di cui si sa soltanto che sarà una donna molto conosciuta.

Con Gianni Ciardo al timone, l’edizione 2025 del Corteo si preannuncia emozionante e sorprendente, con uno stile che potrebbe fondere narrazione storica e ironia, spettacolo e tradizione popolare.

Bari si prepara così a vivere un’edizione speciale del suo evento più identitario, che affonda le radici nella storia della città ma guarda anche al futuro, con uno sguardo creativo, partecipato e sempre più aperto al grande pubblico.