Grande partecipazione alla Festa dell’Annunziata a San Giovanni Rotondo

«L’affluenza è stata notevole ed è stato bello vedere così tante persone percorrere nove chilometri, è stato un viaggio nel tempo, un ritorno al passato bellissimo», ha affermato l’Assessore all’Agricoltura Michele Longo, sostenendo che la festa sarà sicuramente rinnovata e ampliata nei prossimi anni.



La giornata di domenica si è aperta con la passeggiata negli uliveti secolari e lungo le antiche mulattiere di Valle Grande con la guida di Giovanni Russo. Durante l’intera giornata il Mercato della Terra ha offerto la possibilità di degustare prodotti a chilometro zero. Numerosi sono stati i workshop e i laboratori dedicati a diversi temi e prodotti: dalla cultura micologica e ambientale del territorio garganico con l’Associazione Micologica AMFG, all’olio extravergine di oliva con Tenuta Donna Vittoria e Oleum Mio, senza tralasciare i formaggi del Gargano con Masseria Bramante Giuseppe. E poi lo street food con stand enogastronomici con l’Istituto Alberghiero IPOEA Michele Lecce e gli incontri con i produttori di Masseria Macerone, Azienda Agricola Pazienza, Azienda Agricola Bio Grani Antichi, Azienda Agricola Liscio, Azienda Agricola Trotta.



«Abbiamo parlato di pane, farine e grano di alta qualità del nostro territorio, di olio, formaggio e delle quattro ricotte del Gargano, la ricotta di pecora gentile di Puglia, di capretta nera garganica, di vacca podolica del Gargano e di bufala», ha evidenziato il presidente di Slow Food Gargano Pio Di Giorgio, che ha sottolineato la necessità di riscoprire la nostra identità e i prodotti buonissimi del territorio.



I momenti più emozionanti della giornata di domenica alla Festa dell’Annunziata sono stati sicuramente la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Stefano, la processione molto partecipata e accompagnata da canti antichi, l’accensione del falò alla presenza del Sindaco Filippo Barbano e di Don Stefano e, infine, i giochi antichi come la corsa nei sacchi, il tiro alla fune e il palo della cuccagna.

Non è mancata la musica con il gruppo folk “Li Spruvvist” e con il gran concerto finale “Napolitudine” di Sal Esposito.



Soddisfatto della riuscita di questa “edizione zero” della Festa dell’Annunziata il Presidente del Comitato Organizzatore Franco Budrago: «Dopo quarant’anni siamo riusciti, con il supporto dell’amministrazione comunale, a ripristinare questa festa che per noi ha un grande valore identitario.





Hanno partecipato anche molti giovani, vivendo per la prima volta questa esperienza, che finora gli era stata soltanto raccontata dai genitori. La Festa dell’Annunziata attrae visitatori e riesce a coinvolgere tutte le generazioni. Ringrazio tutti i sostenitori e i componenti del Comitato dell’Annunziata, in particolare Michelangelo Squarcella, Tonino Placentino, Vincenzo Maresca e Andrea Marchesani».

L’evento è stato promosso dal Comune di San Giovanni Rotondo, con il supporto del Comitato Festa dell’Annunziata e con il sostegno della Regione Puglia.

SAN GIOVANNI ROTONDO - Riscoprire le radici per riappropriarsi dell’identità storica, della cultura enogastronomica e della spiritualità. La Festa dell’Annunziata ha assunto questo significato sia per gli organizzatori, sia per i numerosi partecipanti che il 5 e 6 aprile si sono recati in Località Matine a San Giovanni Rotondo.Il bel tempo ha accompagnato quasi per intero la due giorni, prevista per il 29 e 30 marzo e poi posticipata di una settimana a causa delle previsioni metereologiche avverse, permettendo alla comunità di vivere intensamente i principali appuntamenti in programma.Oltre trecento persone hanno partecipato al Cammino dell’Annunziata partendo alle 15.30 di sabato da Piazza Padre Pio per raggiungere l’omonima Chiesa, dove è stata celebrata la Santa Messa.