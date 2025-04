Hangar Swing Night: dalla musica swing alla solidarietà per i bambini dell'Ospedale Ss. Annunziata di Taranto

TARANTO - Il mese scorso l’Aeroporto “Luigi Bologna” di Taranto, sede della S.V.A.M. dell’Aeronautica Militare, ha ospitato la quinta edizione del “Beauties and Soldiers Swing Camp”, culminata nell’attesissima serata di gala “Hangar Swing Night”, manifestazione organizzata dall’associazione Be Swing; è stato un evento di successo che ha coniugato cultura, memoria storica e solidarietà.Una delle chiavi del successo dell’evento è stata la straordinaria location, il grande hangar sul piazzale sulle rive del Mar Piccolo della S.V.A.M. dell’Aeronautica Militare, sempre attenta e disponibile nel sostenere attività di carattere sociale e benefico a favore della comunità.La manifestazione ha rievocato l’arrivo della musica swing in Europa attraverso le truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale.Protagoniste della serata sono state le esibizioni musicali di due band, la pugliese “Spaghetti Brothers” e la romana “New Tones”, e le performance mozzafiato di coppie di ballerini di fama internazionale: dalla Germania Lisa Keller e Hannes Rippel, da Milano Matteo De Stefano e Serena Grumi e da Bologna Luca Rizzoli e Carlotta Mignani.Oltre al successo artistico e culturale, l’evento ha avuto una forte connotazione benefica: il ricavato, infatti, è stato devoluto all’Associazione S.I.M.BA. ODV di Taranto, impegnata da anni nel sostegno ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto e ai loro caregiver.A testimoniare concretamente il gesto di solidarietà, in questi giorni si è svolta una visita ufficiale al reparto ospedaliero cui hanno partecipato il Col. Pil. Alessandro Del Buono, Comandante della S.V.A.M. dell’Aeronautica Militare di Taranto, Nicky Pezzolla, presidente di Be Swing, la Dott.ssa Deborah Cinquepalmi, presidente dell’associazione S.I.M.BA., e il Dott. Vincenzo Sapia, vicepresidente di Confapi Taranto.Ad accoglierli il Dott. Valerio Cecinati, direttore del reparto, a cui è stata consegnata la somma raccolta, che sarà destinata all’acquisto di nuove apparecchiature mediche, fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti.Un esempio virtuoso di come musica, cultura e comunità possano unirsi per generare un impatto reale sul territorio.