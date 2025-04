Il calcio si ferma per la scomparsa di Papa Francesco: polemiche e grigliate tra i tifosi

– Il mondo del calcio italiano si è fermato per rendere omaggio alla memoria di Papa Francesco, scomparso nel giorno di Pasquetta. Tutte le partite in programma lunedì 21 aprile, dalla Serie A fino ai campionati dilettantistici, sono state rinviate. Una decisione solenne, motivata dal rispetto istituzionale e dal lutto nazionale che ha coinvolto l’intero Paese.

La 34ª giornata di campionato sarà recuperata martedì 13 maggio, mentre restano confermate tutte le date successive, a partire dalla 35ª giornata fissata per venerdì 25 aprile. Di conseguenza, i playoff e i playout subiranno modifiche al calendario, con date e orari che verranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni, insieme alla programmazione dettagliata del turno rinviato.

Tifosi divisi tra rispetto e polemiche

Se da un lato non sono mancati i messaggi di cordoglio e comprensione, dall’altro la decisione ha generato non poche polemiche tra le tifoserie, soprattutto per l’impatto logistico e organizzativo. In tanti, infatti, avevano già pianificato trasferte lunghe in occasione della giornata festiva.

Emblematico il caso dei tifosi del Bari, partiti alla volta di Bolzano per assistere a Sudtirol-Bari, affrontando un viaggio di quasi mille chilometri. Una volta giunti in Alto Adige, hanno trovato la partita rinviata, ma non si sono persi d’animo: nel parcheggio del settore ospiti è nata una mega grigliata improvvisata, trasformando la trasferta mancata in un momento di convivialità e tifo alternativo.

Il calcio si adegua al lutto nazionale

Il rinvio, deciso in accordo con il Ministero dello Sport e la FIGC, rientra nelle iniziative per onorare la memoria del Pontefice scomparso, il cui pontificato è stato segnato da una profonda attenzione al sociale e ai valori dell’inclusione, molto sentiti anche nel mondo del calcio.

Nel frattempo, le leghe lavorano a stretto contatto con club e broadcaster per riorganizzare il calendario senza stravolgere l’ultima fase di stagione, cruciale per promozioni, retrocessioni e piazzamenti europei.