“Il Pappadai: Valorizzazione e sviluppo del territorio”: dall’invaso di Monteparano una risposta concreta alla crisi idrica in Puglia

TARANTO – Una nuova stagione per il Pappadai. Dopo anni di attesa, l’invaso artificiale situato nel territorio di Monteparano, in provincia di Taranto, è pronto a entrare finalmente in esercizio, diventando un punto di svolta nella gestione della risorsa idrica per la Puglia. Il prossimo, si terrà presso l’impianto la conferenza dal titolo, per sancire l’avvio del processo di rilancio delle infrastrutture e affrontare in modo condiviso l’emergenza idrica regionale.

L’iniziativa rappresenta il primo passo verso l’effettiva valorizzazione dell’invaso, grazie alla collaborazione istituzionale tra Regione, enti di gestione, consorzi agricoli e realtà locali. A beneficiare direttamente della messa in funzione del Pappadai saranno 10 mila ettari di superficie irrigua, con importanti ricadute in particolare sul nord Salento, colpito dalla Xylella e oggi interessato anche da programmi di reimpianto degli ulivi.

Due grandi progetti per il rilancio

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, subentrato dal 1 gennaio 2024 al soppresso Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, ha completato la progettazione e l’affidamento di due interventi strategici:

Recupero funzionale dell’invaso del Pappadai , comprensivo di impianti e apparecchiature.

Recupero delle opere del sistema “Irrigazione Salento”, comprendente i nodi idraulici di Monteparano e Sava.

Queste opere, finalmente operative, garantiranno minori costi, maggiore efficienza, tutela dell’ambiente e un forte supporto per l’agricoltura, migliorando la redditività per centinaia di aziende agricole.

I partecipanti alla conferenza

Alla conferenza interverranno importanti rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo:

Francesco Ferraro , Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia

Donato Pentassuglia , Assessore regionale all’Agricoltura e Risorse Idriche

Nicola Dell’Acqua , Commissario Straordinario all’emergenza idrica

Vera Corbelli , Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale

Luigi Giuseppe Decollanz , Presidente CdA di Acque del Sud Spa

Francesco Vincenzi , Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela acque)

Gennaro Sicolo , Presidente CIA Puglia

Alfonso Cavallo , Presidente Coldiretti Puglia

Luca Lazzaro , Presidente Confagricoltura Puglia

Michele Palermo, Presidente Copagri Puglia

A concludere i lavori sarà il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La conferenza sarà moderata da Giancarlo Fiume, caporedattore Rai TGR Puglia.

Un passo avanti per la sicurezza idrica della regione

La messa a regime dell’invaso del Pappadai è un segnale importante in un momento di particolare criticità per l’approvvigionamento idrico, e conferma la volontà della Regione Puglia di dotarsi di infrastrutture moderne, efficienti e integrate, a servizio del territorio e delle sue comunità.

📍 Per raggiungere l’invaso del Pappadai:

Link Google Maps