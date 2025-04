Il Premio Scenario fa tappa alla Cittadella degli artisti di Molfetta

Si svolgerà alla Cittadella degli Artisti di Molfetta nei giorni 7, 8, 9 aprile la seconda Tappa di Selezione della ventesima edizione del Premio Scenario dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e l’inclusione sociale, promossa da Scenario ETS in collaborazione con Teatro Kismet/Teatri di Bari, con il contributo di MiC - Ministero della Cultura.

La Tappa di Selezione, aperta al pubblico, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà nelle giornate di lunedì 7 aprile (ore 14.30-18.40), martedì 8 aprile (9.50-18.20), mercoledì 9 aprile (9.50-11.30).

I diciotto partecipanti alla Tappa pugliese, selezionati nella fase istruttoria dalle Commissioni Zonali, distribuite sul territorio nazionale, presenteranno i loro progetti della durata di 20 minuti che saranno valutati da un Osservatorio critico composto da venti Soci di Scenario rappresentanti delle undici Commissioni selezionatrici: Fabio Acca, Alessandro Amato, Tommaso Bianco, Laura Capasso, Stefano Casi, Livia Clementi, Francesco D’Agostino, Marina Dammacco, Rita Maffei, Jacopo Maj, Giulia Muroni, Donato Nubile, Stefano Orlandi, Antonino Pirillo, Francesca Poliani, Beatrice Ripoli, Magda Siti, Cristina Valenti, Massimo Vellaccio, Nina Zanotelli.

L’Osservatorio vaglierà i progetti destinati alla Finale del Premio che si svolgerà a Bologna, nell’ambito di Scenario Festival (1-4 settembre 2025). I finalisti presenteranno le loro proposte, sempre nel tempo massimo di 20 minuti, a una Giuria che assegnerà il Premio Scenario (8.000 euro) e il Premio Scenario Periferie (8.000 euro), ai quali si aggiungono, novità della presente edizione, i premi speciali intitolati alla memoria di due personalità della storia di Scenario, prematuramente scomparse: Premio Alessandra Belledi per la sfida artistica (2.000 euro) e Premio Stefano Cipiciani per il dispositivo scenico (2.000 euro). I riconoscimenti in denaro si intendono come sostegno produttivo ai fini del completamento degli spettacoli.

I progetti che saranno presentati a Molfetta - studi scenici originali proposti da artisti al di sotto dei 35 anni - provengono da Lazio, Calabria, Puglia, Lombardia, Campania, Toscana, Basilicata, Sardegna, Sicilia e sono proposti dai seguenti artisti o compagnie: Viola Carinci, Compagnia La gazza ladra, Sicurezza/Carchidi, Matteo Santinelli, Lorenzo Ciambrelli, Piccola Compagnia Impertinente, Variabile Scriteri, Compagnia A.D.D.A., Andrea Marchetti, Silvia Gussoni, collettivo imperfettostato, Giovanni Onorato, Gazebo, Emanuele D’Errico, Collettivo Agere, Ianua Coeli Linhart, Scimmie Spaziali, gruppo pietra.

Promosso e sostenuto dai 41 soci dell'Associazione Scenario, il Premio Scenario continua nel suo ruolo di osservatorio del nuovo, occasione di censimento, dialogo e confronto per le giovani generazioni. Lavorando nel territorio che precede la formalizzazione del percorso produttivo, accoglie progetti che non sono ancora diventati spettacolo, ma appartengono a necessità e linguaggi in via di esplorazione. Sua prima vocazione è quella di documentare e comprendere, oltre che selezionare e premiare, le diverse modalità di avvicinamento al teatro da parte dei giovani artisti.

Il Premio Scenario Periferie si rivolge invece a progetti teatrali incentrati sulle periferie intese non solo come marginalità urbane, ma più ampiamente come marginalità artistiche e sociali, economiche e ambientali e privilegia gli aspetti dell’interculturalità, del meticciato culturale, dell’accesso di giovani artisti normalmente ai margini del sistema teatrale e culturale.