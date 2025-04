Investito da un treno all’alba tra Martina Franca e Cisternino: grave un 46enne

– Tragedia sfiorata all’alba sulla tratta ferroviaria che collega, dove un uomo diè stato, non lontano da un passaggio a livello. Nonostante il violentissimo impatto, l’uomo è, ma ha riportato

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi, dal tragico incidente al gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Martina Franca e il personale sanitario del 118.

Il 46enne, rimasto incastrato tra i binari, è stato estratto dai soccorritori e trasferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove versa in condizioni critiche.

A causa dell’investimento, il traffico ferroviario ha subito rallentamenti e interruzioni per consentire le operazioni di rilievo e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.