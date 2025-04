KFC apre a Taranto il suo primo ristorante: 38 nuovi posti di lavoro e tanta croccantezza

– Il pollo fritto più famoso al mondo sbarca a. KFC – Kentucky Fried Chicken – ha aperto oggi il suo primo ristorante in città, all’interno del centro commerciale, a pochi chilometri dal centro. Con questa nuova apertura, il colosso statunitense raggiunge, confermandosi sempre più presente nel Sud Italia.

Il nuovo ristorante, gestito in franchising da BFM Food Store Management, ha già generato 38 nuovi posti di lavoro, portando con sé non solo occupazione, ma anche un'esperienza gastronomica apprezzata in tutto il mondo.

Il Sud al centro della strategia KFC

L’apertura a Taranto rientra nella strategia di espansione del brand, che punta a rafforzare la sua presenza nel Mezzogiorno. Attualmente, il Sud ospita il 28% dei 121 ristoranti italiani. La Puglia è una delle regioni più presidiate, con locali attivi anche a Bari (3), Molfetta e Surbo (LE). Seguono Campania (11 locali) e Sicilia (10).

Tra gli obiettivi di KFC c’è anche una diversificazione delle location: centri commerciali (39%), centri città (52%) e Drive-Thru (9%), per offrire più opzioni a seconda delle abitudini di consumo.

Tecnologia e accoglienza anche a Taranto

Situato nella food court del centro commerciale Porte dello Ionio, il nuovo ristorante offre 119 mq di sala interna, un dehor esterno da 12 posti e un’area comune condivisa. Il design moderno e familiare rende l’esperienza da KFC accogliente e piacevole, in pieno stile internazionale.

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, il locale offre un’esperienza completamente omnichannel: si può ordinare in cassa, ai chioschi digitali o tramite l’app KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira. Attivo anche il delivery fino alle 22.45, per gustarsi il pollo fritto anche a casa.

Il gusto inconfondibile del Colonnello

Il menù del nuovo KFC di Taranto propone tutte le specialità più amate del brand: dalle Hot Wings ai Tender (Crispy o Original Recipe), fino al classico pollo con l’osso (COB). Spazio anche a innovazioni come i NOggets, bocconcini croccanti fritti al momento, e un’intera linea Veggie, a base di proteine fungine per chi cerca alternative vegetali.

Non mancano i celebri Bucket in vari formati, i burger iconici come il Classic Original, il Zinger o il Colonel’s Burger, e i wrap Twister in molteplici varianti, anche vegetariane.

Per chi ama le combo, ci sono i Box Meal, combinazioni ricche di gusto con panino, nuggets, patatine, salse e bibita. E per il dessert? I Sundae arrivano in tre versioni – Mini, Classico e Deluxe – con gusti irresistibili in collaborazione con Kit Kat, Galak Pistacchio e Nutella.

Il tutto accompagnato dal servizio free refill, per bibite a volontà senza limiti.

