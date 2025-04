Santeramo in Colle celebra il 1° maggio con un convegno su Maria Colamonaco

SANTERAMO IN COLLE - Il Comune di Santeramo in Colle nel giorno del Primo Maggio, la Festa del Lavoro, rende omaggio al mondo del lavoro e dei suoi protagonisti con un convegno.“Maria Colamonaco. La politica al femminile in Puglia” questo il titolo del convegno organizzato con collaborazione della CGIL Santeramo in programma martedì 29 aprile alle ore 18,00 nella Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” e dedicato a Maria Colamonaco, nata a Santeramo in Colle.La prima ed unica donna ad entrare in Consiglio regionale e per dieci anni, rimasta l’unica presenza femminile nell’Assemblea legislativa pugliese, lasciando il suo segno sulle tante leggi che hanno accompagnato la lotta di emancipazione delle donne: per le pari opportunità nel lavoro, per la dignità, per l’uguaglianza. Nota per le sue lotte bracciantili durissime, il collocamento agricolo, la parità salariale, la pace.Dopo i saluti istituzionali da parte di Vincenzo Casone Sindaco di Santeramo in Colle, interverranno Rosanna Lella, curatrice del volume “Maria Colamonaco. La politica al femminile in Puglia”, Domenico Ficco, segretario Generale CGIL Bari, Paola Romano, Assessora alla Cultura Comune di Bari, Mario Loizzo, Già Presidente Consiglio Regionale Puglia e compagno di lotte sindacali.Durante il convegno saranno affrontate le proposte di intitolazione di un luogo istituzionale da dedicare a Maria Colamonaco.La serata sarà impreziosita da interventi e testimonianze da parte di familiari e di quanti l’hanno conosciuta.Si invita la cittadinanza a partecipare.: 29 aprile 2025: 18,00: Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna”, Santeramo in Colle