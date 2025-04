Kyma Mobilità: variazioni alle linee autobus per la 47ª Edizione della StraTaranto

Direzione CIMINO : deviazione da Stazione FS su Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, via Dante, via Giusti, via Oberdan, via Minniti, via P. Amedeo, via Leonida, via Mazzini/Ramellini, via Battisti, fino a Cimino.

Direzione TAMBURI: da via Pisa su V.le Magna Grecia, via Dante, via Giusti, via Oberdan, via Minniti, via P. Amedeo, via Leonida, via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, Taranto Croce, Stazione FS.