La Cisl di Foggia al 'Welfare Day'

FOGGIA - La Cisl di Foggia parteciperà, e sarà presente con l’intera struttura di federazioni, servizi e associazioni, al ‘Welfare Day’ organizzato a Manfredonia per il prossimo 15 aprile.“Martedì incontreremo i nostri iscritti e non solo, provando ad ascoltare le richieste che ci verranno fatte e cercando strade di intervento attraverso la nostra organizzazione – afferma Carla Costantino, segretario generale della Cisl Foggia – Questo evento è anche l’occasione per ribadire la necessità di un potenziamento delle aree di intervento per un welfare a misura di cittadino, che sia in grado di soddisfare le esigenze, in particolare, di anziani, fragili e non autosufficienti.Se è vero che abbiamo chiesto al Governo, ad esempio, il potenziamento della sanità, è anche vero che riteniamo indispensabile la massima collaborazione tra i protagonisti, anche a livello locale, per migliorare assistenza e accesso alle cure. Siamo, nello stesso tempo, convinti che l’interazione tra pubblico e privato sia un elemento cardine per l’attuazione di un ‘welfare mix’ che sia efficace e davvero plasmato sui bisogni reali.”