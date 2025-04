Bitonto, si conclude a Mariotto il percorso partecipativo “Rigenerazioni in Comune” con un’ampia partecipazione e nuove proposte per il futuro della città.

BITONTO - Giovedì 10 aprile si è tenuto presso la Delegazione Comunale di Mariotto l’ultimo incontro del processo partecipativo "Rigenerazioni in Comune", promosso dai Comuni di Bitonto, Palo del Colle e Bitetto nell’ambito del Programma Regionale (PR) Puglia FESR FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella definizione delle strategie di rigenerazione urbana.L’appuntamento ha visto la partecipazione dell’assessore con deleghe alle risorse finanziarie e programmazione- pianificazione urbana strategica e periferie Francesco Brandi, del Vicesindaco con deleghe agli affari generali- S.U.A.P.-servizi demografici e cimiteriali-pari opportunità Marianna Legista, l’assessore con delega ai lavori pubblici, politiche ambientali e transizione ecologica Giuseppe Santoruvo, oltre al delegato del sindaco per la frazione di Mariotto, Sergio Ragno. L’incontro è stato coordinato dall’architetto Maria Pia Fioriello, con il supporto dello stesso assessore Brandi.La sessione di partecipazione ha fatto emergere diversi elementi che la comunità di Mariotto riconosce come punti di forza del territorio: la qualità dell’aria e dell’ambiente, la presenza diffusa di aree verdi e di un bosco, la vicinanza al Geoparco UNESCO dell’Alta Murgia, la limitata urbanizzazione che preserva l’identità locale, oltre alla vitalità delle attività produttive e ricettive – tra agriturismi, B&B e imprese legate al food tipico locale. Grande rilievo è stato dato al forte senso di comunità, sostenuto dall’associazionismo, dalla parrocchia e dalle numerose iniziative aggregative, come le festività religiose di Natale, Santa Lucia e la festa patronale. Sono stati inoltre apprezzati servizi come l’isola ecologica e il trasporto pubblico locale, considerato funzionante, sebbene migliorabile.Tra le criticità emerse si segnalano la presenza di infrastrutture da riqualificare – come Piazza Roma, il campo sportivo e il viale del cimitero – e la necessità di interventi su viabilità, sicurezza e accessibilità: in particolare, l’incompletezza della rete stradale, l’assenza di illuminazione sulla SP 89, il passaggio di mezzi pesanti nel centro abitato, la difficoltà di collegamento con i paesi limitrofi e l’impercorribilità di alcune strade rurali. Sono state inoltre evidenziate carenze nei servizi pubblici locali (come l’assenza di un ufficio demografico e di un punto prelievi), la mancanza di opere per la mitigazione degli eventi meteorici e la necessità di avviare la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), alla luce della perdurante assenza della rete del gas metano. Infine, è stata segnalata la presenza di vasche di sedimentazione dei reflui non più funzionanti e mai messe in sicurezza.Queste osservazioni hanno contribuito a delineare le priorità sulle quali orientare le prossime politiche comunali per la rigenerazione urbana della frazione: incremento del verde e degli spazi d’ombra, creazione di spazi pubblici all’aperto per la socializzazione, promozione della cultura civica e della cura dei beni comuni, realizzazione di punti di incontro per giovani e anziani, e miglioramento della mobilità attraverso l’adozione di strade a percorrenza lenta.A conclusione del ciclo di incontri, l’assessore Francesco Brandi ha dichiarato: "Con questo ultimo appuntamento a Mariotto si chiude un ciclo importante fatto di ascolto, confronto e visione condivisa. ‘Rigenerazioni in Comune’ ha dato voce a esigenze reali e a desideri profondi delle nostre comunità. Questo processo partecipativo è stato un atto di fiducia nei confronti della cittadinanza e siamo convinti che questo possa essere un ulteriore passo avanti verso una cultura del territorio fondata sulla corresponsabilità e sulla cura degli spazi comuni. Ora abbiamo il compito di tradurre tutto ciò in progetti concreti, che sappiano restituire qualità urbana e benessere collettivo. Il contributo di ogni singolo partecipante sarà parte integrante di questo percorso. Grazie a tutti e tutte per aver creduto in questa sfida."Per approfondire le tappe del processo, consultare la documentazione disponibile e compilare il questionario online, è possibile visitare il sito ufficiale del percorso: https://bitontopartecipa.it/